MLB》「好想進洋基」球評建議哈波降價

2018年12月16日 11:23 中時電子報 盧品青

對於哈波(Bryce Harper)這樣的球星來說，沒有賣不出去的理由，只有買不出去的價錢。他夢想中的大肥約還不見一點影子，其實只要他肯稍稍「委屈」一點，仍然有機會投入洋基懷抱。

哈波是很想去洋基的，即使必須刮光鬍子也沒問題，甚至哈波穿的34號球衣，所指的其實是7號(3+4)，也就是他的偶像、洋基傳奇人物米奇曼托(Mickey Mantle)的背號。這也不奇怪，大聯盟很多球員小時候都是洋基迷。現在哈波有機會進洋基，只是卡在他超貴的價錢。

大聯盟廣播節目談論到這個問題，主持人喬伊斯(Jeff Joyce)建議哈波可以與洋基簽1年短約，與前國聯MVP唐納森(Josh Donaldson)一樣。33歲的唐納森傷病纏身，這次只與勇士簽約1年2300萬美元，如果他藉這一年證明自己還能打，以後就還有複數年合約可簽。

如果洋基球團對哈波的實力還有疑慮，也許可以給1年短約讓他表現。當然洋基一定願意的，問題是這太羞辱人了，哈波可是天下聞名的猛將。就算是唐納森被簽1年也很委屈，外界都認為勇士大賺了一筆。

哈波今年的數據不十分漂亮，但他是比較麻煩的左打者，投手還是很怕他，遇到他不是腎上腺爆發就是畏懼閃躲。哈波獲得國聯最多的130次保送，16次是對方教練直接請他上一壘。

1年短約不可能，降價似乎還是有商量的。喬伊斯說：「這要看哈波加盟洋基的欲望有多強烈了，有沒有可能強烈到讓他放棄史上最肥約呢？」

(中時電子報)