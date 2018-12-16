火辣女神舊照慘遭曝光 平胸、扁鼻惹疑全身動刀！

2018年12月16日 11:23 中時電子報 吳品瑤

在本土劇中以壞女人演技聞名的36歲女星曾莞婷，除了演技之外，她臉蛋精緻美麗、身材火辣，且作風相當親民，因而被封為「本土劇女神」，擁有高人氣，然她人紅是非多，近來遭網友曝光出道初期的舊照，，跟現在完美的模樣相差甚多，被疑全身都整過。

曾莞婷初出道時曾以「曾婉華」為藝名，當時當過偶像劇配角也演過類戲劇《台灣靈異事件》，然成績平平，直到5年前在超夯本土劇《世間情》中飾演惡女郭佳佳才一戰成名，搖身一變成為「本土劇女神」，而外型亮麗的她，近來被挖出陳年舊照，過去她胸部不豐滿且鼻子也不高挺，跟現在的火辣艷麗外型相差甚大，因此被懷疑整形，甚至認為她連胸部都動過刀，然據《蘋果》報導，曾莞婷對此不放在心上，笑稱「認真就輸了」，也說自己以前有嬰兒肥，只是後來瘦了於是五官變立體，否認了整形傳聞。

說到曾莞婷的身世，其實相當令人佩服，她小時候家境優渥，是備受爸爸寵愛的掌上明珠，然後來家裡投資失利家道中落，爸爸又在她23歲時意外遭火車撞死，讓她就此一肩扛起家計，而原本不會說台語的曾莞婷，為了養家努力學台語好接本土劇，也因為在《世間情》、《甘味人生》等夯劇中演出惡女而爆紅，演藝生涯開始爬升，如今粉絲團突破140萬人次，工作邀約不斷，搖身一變成為「本土劇女神」。

(中時電子報)