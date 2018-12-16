火辣女神舊照慘遭曝光 平胸、扁鼻惹疑全身動刀！

女神曾莞婷舊照被翻出，遭疑全身整形，然被她一笑置之，否認傳聞。(取材自曾莞婷臉書、中時資料照片)

友善列印
中時電子報

在本土劇中以壞女人演技聞名的36歲女星曾莞婷，除了演技之外，她臉蛋精緻美麗、身材火辣，且作風相當親民，因而被封為「本土劇女神」，擁有高人氣，然她人紅是非多，近來遭網友曝光出道初期的舊照，，跟現在完美的模樣相差甚多，被疑全身都整過。

曾莞婷初出道時曾以「曾婉華」為藝名，當時當過偶像劇配角也演過類戲劇《台灣靈異事件》，然成績平平，直到5年前在超夯本土劇《世間情》中飾演惡女郭佳佳才一戰成名，搖身一變成為「本土劇女神」，而外型亮麗的她，近來被挖出陳年舊照，過去她胸部不豐滿且鼻子也不高挺，跟現在的火辣艷麗外型相差甚大，因此被懷疑整形，甚至認為她連胸部都動過刀，然據《蘋果》報導，曾莞婷對此不放在心上，笑稱「認真就輸了」，也說自己以前有嬰兒肥，只是後來瘦了於是五官變立體，否認了整形傳聞。

說到曾莞婷的身世，其實相當令人佩服，她小時候家境優渥，是備受爸爸寵愛的掌上明珠，然後來家裡投資失利家道中落，爸爸又在她23歲時意外遭火車撞死，讓她就此一肩扛起家計，而原本不會說台語的曾莞婷，為了養家努力學台語好接本土劇，也因為在《世間情》、《甘味人生》等夯劇中演出惡女而爆紅，演藝生涯開始爬升，如今粉絲團突破140萬人次，工作邀約不斷，搖身一變成為「本土劇女神」。

(中時電子報)

國際中青影展受好評 安于晴余科…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。