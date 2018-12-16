民進黨內憂外患 他曝陳其邁錯失最重要機會

陳其邁8日邀支持者喝咖啡人氣爆棚。（曹明正攝）

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中時電子報
/綜合報導

桃園市長鄭文燦、民進黨前立委陳其邁等5位中生代大咖14日陪同行政院秘書長卓榮泰登記參選民進黨主席，引發內部激盪，新系大老吳乃仁氣得「退黨、退流」重批民進黨不思進取。PTT網友則稱選後人氣上漲的陳其邁關鍵時刻瞻前顧後，錯失重要機會「可惜，其邁真的穩了…」

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民進黨2018年九合一選舉失利，黨內浮現中生代接棒聲浪，而敗選後開直播塑造暖男形象的前立委陳其邁人氣飆漲，黨內拱陳其邁選黨主席傳聞喧囂塵上，12日陳在LINE群組聲明「黨面臨困難，同志都有義務承擔艱鉅任務」，然而卓榮泰14日在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁以及前立委陳其邁等中生代大咖陪同下，完成參選登記。

對此，擔任陳其邁競選總幹事的民進黨立委趙天麟指出，陳其邁心中還有石頭放不下，若讓他在檢討的狀態下硬接，恐怕他也不能接下」

PTT一名S姓網友則認為「陳其邁這次錯失了一次最重要的機會」，S網友表示，雖然陳其邁競逐高雄市長寶座失利，但陳在敗選後展現氣度，人氣跟選前比不減反增，且眾多批評聲浪指向DPP及蔡英文和陳菊，並非陳其邁本人。

S網友說，陳其邁前兩天鬆口想參選民進黨主席，風聲一出絕對有讓民進黨耳目一新的效果，只差他下定決心站出來，不過不知道陳其邁個性跟行政院長賴清德一樣，總是在關鍵時刻瞻前顧後，或是遭到「從中作梗」，S網友感嘆地說「可惜，陳其邁真的穩了…」

網友意見分歧，有人指出「看過去陳其邁的犀利作風，不是很契合現在民進黨轉型需求」、「現在選黨主席也只是誰上誰當2020的戰犯 一年後就下台了」、「陳現在不出來選才聰明，民進黨現在內憂外患，現在不忍一時之快 才是自毀前途」，也有人說，「陳其邁原本是勝券在握的，短時間那麼大的轉折無力感很大呀」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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