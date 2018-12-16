慶祝韓國瑜當選！韓粉再加碼招待滷肉飯、野薑花粽

2018年12月16日 11:38 旺報 林瑞益

慶祝韓國瑜當選高雄市長，熱心韓粉免費招待的美食小吃一波接一波，韓粉郭先生決定贊助發放5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽，另外加上高雄在地財記居提供888瓶冷泡茶，將於23日中午12點在高雄市建國一路463號發放，祝賀高雄發大財。

韓國瑜拚經濟的訴求深得民心，當選後，「韓總美食」首波受惠，他光顧過的小吃店幾乎每家生意都強強滾；繼宅神朱學恆免費發送2萬多份雞排、彌陀區文山伯請吃4000碗虱目魚湯、府城虱目魚招待500份虱目魚湯和滷肉飯，超級韓粉郭先生再加碼，選在就職典禮前招待發送5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽，加上高雄在地財記居冷泡茶提供888瓶冷泡茶，支持韓國瑜一起拚經濟。

郭先生家住台北，經營好味鮮美食電商，長期與各地農渔民合作行銷，包括東港漁會的烏魚子、南投仁愛鄉蔬果、信義鄉梅子、台南玉井芒果等，他對韓國瑜競選期間承諾要為農漁民外銷搶訂單非常有感，原本打算在就職典禮12月25日當天在愛河旁發送1萬碗滷肉飯，象徵韓國瑜這次選舉從一碗滷肉飯出發的特殊意涵；不過因場地無法配合，經協調決定提前在12月23日舉辦，改為發送5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽子。

為了讓大家領到熱騰騰的美食，白飯由鳳山蒸飯店支援，請中央廚房製作滷肉汁，在現場加熱發放。當天貼紙豪哥、 強強滾大哥、戽斗、陳清茂都會到場一起同歡。

郭先生歡迎所有朋友不分藍綠、男女老少都來品嘗，慶祝高雄翻轉、百業興旺發大財。

(旺報 )