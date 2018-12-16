《翻爆旺美食》寒冬暖呼呼！全台必吃燒仙草懶人包

2018年12月16日 11:34 中時電子報 綜合報導

◎復古懷舊燒仙草 冬日暖心聖品

時序進入12月，氣溫冷颼颼，這時來碗熱熱的燒仙草最適合！大同區「極極冷熱冰」店也推出冬日暖心甜品，其中又以可以自選配料的燒仙草，最受民眾喜愛，店內配料主打手工製作、選用頂級食材，配料包含芋頭、花生、紅豆、粉圓等，一碗只要50元，也讓民眾直呼CP值超高！

◎古樸單純不甜膩 有阿嬤的味道

位在板橋中正路巷內的「阿嬤ㄟ手工豆花」，店面雖然不起眼，但店內整潔明亮，和傳統的冰果室完全無法聯想，更如店名所示，不論是豆花還是燒仙草，真的全是由老闆陳先生的阿嬤親手製作，品嘗起來確實有種古樸、單純的味道，就像自己阿嬤做給孫子吃的那種熟悉的味道。

◎現點現煮燒燙燙 仙草巷人氣夯

新竹縣關西鎮出產的仙草聞名遐邇，有仙草的故鄉美名，而在關西鎮上的仙草巷也是名氣小店，業者將關西的仙草製成一系列產品，冬夏皆宜，入冬以後，一碗燒燙燙的燒仙草，更成為不少顧客冬天的甜品。

◎冬季限定燒仙草 吃得到幸福感

時序冬天，想要吃碗燒仙草暖身，到冰店也可以享受到！彰化縣北斗鎮美食街中華路的「冰火」冰品，夏天賣的冰品清涼有勁，秋冬季節則有限定版暖呼呼的芋圓燒仙草，食材與配料都是老闆親自手工製作，消費者吃得安心，還能吃到幸福感。

◎固執男人的堅持 內行人都說讚

每個人只要專注做好一件事，就能使人感到生活幸福，雲林縣斗南鎮「秀美冰品燒仙草」老闆張正宗堅持花14、15小時熬煮仙草，邊煮邊用電扇吹，慢工煮出仙草的膠質，這家店的仙草飲品口碑遠播，一年四季都供應，夏天也吃得到燒仙草喔！

◎堅持手熬10小時 暖胃甜品首選

天氣轉涼，來碗燒仙草暖暖身吧。高雄瑞豐夜市商圈「八賞豆花」，除賣豆花外，綜合燒仙草也是人氣首選，店家堅持手熬10小時仙草，不摻任何人工添加物，還有SGS認證為食安把關，再加入自製手工芋圓等餡料，來上1碗幸福感十足。

(中時電子報)