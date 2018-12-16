NBA》哈登連兩場大三元 火箭勝率重返5成

2018年12月16日 11:36 中時電子報 黃及人

CP3 ➡️ #MVP Slam! pic.twitter.com/CSbAlbuX2h — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2018年12月16日

看來「大鬍子」哈登拿大三元快上癮了！哈登16日貢獻全場最高32分，外加12籃板、10助攻，連兩場完成大三元，也是他本季第3次大三元，幫助火箭驚險以105比97氣走灰熊，火箭除摘3連勝，勝率也重返5成(14勝14敗)。

延續前役狂拿50分大三元氣勢，哈登首節就大發神威，單節投6中5、獨拿16分，帶領火箭打完上半場，就取得61比40大幅領先地主灰熊，沒想到灰熊第3節一開始就打出11比0猛攻，甚至打到最後3分04秒，追到只差6分。

只是接下來就看哈登「騙」犯規的能力了，因為接著火箭全靠哈登罰球得分，他一口氣罰7中6，包含最後31.6秒的關鍵兩罰俱中，幫助火箭取得領先8分的足夠贏球本錢，他更在最後21.3秒傳給卡培拉爆扣，剛好完成大三元數據。

除了哈登連兩場大三元，卡培拉也替火箭拿下26分、10籃板的雙十數據，板凳射手吉拉德格林全場投6中5，含三分球4投全進，攻下17分，塔克14分、7助攻，明星控衛保羅雖然投10中3，仍有10分、10助攻的稱職貢獻。

火箭目前跟鵜鶘並列西區第11，跟西區第8拓荒者之間還剩1.5場勝差，重返西區前8難度不高，但以本季西區激烈競爭程度來看(勝率5成或5成以上的有12隊)，火箭接下來絕對不能再有主力掛彩，否則很難卡到季後賽較佳位置。

(中時電子報)