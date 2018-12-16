台美麥當勞6大差異 原來台灣這食物贏了美國！

2018年12月16日 11:59 中時電子報 莊楚雯

速食店龍頭麥當勞，在台灣受到粉絲們喜愛，雖然在美國發跡，但全世界都吃的到這款熟悉的味道。其實，台美麥當勞除了價錢不同，還有6大差異，像是美國可以續杯、設有自助區、Dollar Menu等，甚至連麥克雞塊的沾醬，也有7種口味能選，讓台灣人好羨慕， 唯一有一點，是美國比不上，那就是蘋果派！

1.台灣麥當勞才有

《dailyview網路溫度計》報導，豬排堡、玉米濃湯、吐司等品項，都是美國麥當所沒有的，而且美國麥脆雞不賣雞翅，只有雞柳條。

2.美國麥當勞才有

雖然美國早餐沒有吐司，但有賣比司吉漢堡、鬆餅漢堡、墨西哥捲餅、大杯奶昔等更豐富的品項，麥克雞塊沾醬也有分：香辣黃芥末、哈瓦那辣椒醬、重口味燒烤醬、田園醬、香辣水牛城醬、糖醋醬7種，買一盒雞塊也沾不完。還有肋福堡、M&M巧克力冰炫風。

3.美國有自助區

美國的麥當勞跟costco販賣部一樣設有自助區，要什麼餐具、醬料都自己拿，不像台灣單買糖醋醬要5塊錢。

美國麥當勞自助吧(圖/shutterstock)

4. 美國有免費續杯

美國麥當勞的飲料機是放在用餐區讓客人自己裝，規定只能續一次，但店家似乎沒強制，還是會通融客人多次續杯。

5. 台灣「蘋果派」比美國讚

曾有網紅分享過，台灣蘋果派比美國還要好吃，時不時還有限定口味，像是芋頭派、紅豆派、鳳梨派等。

6.優惠不同

在台灣有「1+1=50」，美國則是「Dollar Menu」顧名思義就是1美金(約30元台幣)限定的產品，在物價高的美國少有的價格，現已漲到為1至3塊美金版本。

(中時電子報)