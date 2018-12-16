重視行人安全 台中首創夜間行人穿越線紅綠燈

2018年12月16日 13:54 中時 陳世宗

為提升行人穿越路口安全，台中市交通局領先全國推出行人穿越線紅綠燈，在西區民權路三民路口行人穿越線兩端地面，埋設發光崁燈，和行人號誌燈同步變換顏色，提升行人通行標線的夜間能見度，並提醒車輛減速慢行，加強保護行人通行安全。交通局表示，經現場觀察，車輛行經皆明顯減速通行，用路人也反應警示效果佳，將向中央爭取經費擴大辦理。

紅綠崁燈埋設在行人穿越線兩端地面，高度與地面齊平，不影響行人和車輛正常通行，踩上去不打滑，不怕雨水浸泡及烈日曝曬，與行人號誌的紅綠燈同步變換顏色；地面崁燈在夜間十分醒目，能提升行人通行標線的夜間能見度，並提醒車輛減速慢行，加強保護行人通行安全。

交通局指出，路口行人穿越線崁燈設置後，經現場觀察，車輛行經設置地點皆明顯減速通行，夜間警示車輛駕駛人成效顯著，用路人表示非常有警示效果，稱讚市府提供安全步行環境；後續將向中央爭取經費，擴大辦理夜間視線及行車視距較差的行人穿越道。

交通局強調，台中市是全國第二大城，人口快速增加，車輛數也持續成長，將持續運用交通小細節小巧思搭配最新交通科技，讓行人和車輛有更安全的行車環境，另也呼籲車輛駕駛人行經行人穿越道應讓行人優先通過，行人亦應注意左右來車快速通過，確保人車安全。

(中時 )