李四川接高雄市副市長 侯友宜：國家人才為國家所用

侯友宜親自下廚，體驗麥芽糖炒米粉。（王揚傑攝）

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侯友宜親自下廚，體驗麥芽糖炒米粉。（王揚傑攝）

準新北市長侯友宜今（16）日上午至石碇拜訪碇竹柏苑麥芽糖「正常伯」，媒體問到李四川將接任高雄市副市長，侯友宜表示，這件事情大家都有聊過，李四川是新北市專業的工程人才，他本人也想回南部與故鄉人一同打拚，且南部北部的市政建設本來就需要並肩作戰，四川兄到南部去，對他來講也是非常大的一個幫忙。侯友宜強調，「國家人才為國家所用。」

至於這樣的安排是不是為朱立倫總統大選鋪路，侯友宜說，一切以市政建設為主，把市民的需要做出來，讓市民有感才有意義，如果滿腦筋都在選舉，那絕對不是好事，好好替市民做事卡實在。

外界關心侯是否擔心找不到人才，侯友宜說，人才都是為國家所用，團隊是合作的，不是個人的英雄主義，不會因為某一個人改變一切，團隊講求紀律合作 ，全心全意為市民達成一個目標，所以大家一起合作才是最重要的。

對於蔡侯會，侯友宜再次表示，他都是客隨主便，以總統的時間為主，但他現在身分不適合將會面場地選在公務機關，所以未來以市長的身分在公務部門見面比較自然，也比較合理。一切以市政建設為主，希望未來中央跟地方一起合作，解決市政建設的問題。

媒體問侯未來是否還會與韓國瑜見面，侯友宜說，未來兩市要加強合作，而且他選前的政見承諾不只是台中、高雄，還有其他許多縣市都有合作項目，選戰過程他也去過彰化、宜蘭等縣市，台灣很小，大家一起為市民做事，不分你我最重要。

至於對2020總統候選人的提名機制，侯友宜強調，把市政工作完成最重要。

(中時 )

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