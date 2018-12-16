總統初選全民調或黨員民調？朱立倫：一切以民意為依歸

2018年12月16日 11:56 中時 陳俊雄

對於國民黨2020年總統候選人是透過全民調還是黨員民調產生？新北市長朱立倫16日表示，他一再強調「一切以民意為依歸」，也相信吳主席領導的中央有這樣子一個決心，國民黨一定會推出最符合民意、最強的候選人。對於李四川出任韓市府的高雄市副市長，朱立倫也表示相信李可以配合韓國瑜好好的建設高雄、翻轉高雄。

新北市長朱立倫即將卸任，卸任後是否會透過「感恩之旅」全台走透透，爭取民意支持競逐2020大位？朱立倫表示，所有的國民黨的候選人能夠深入基層、能夠爭取更多的民眾的支持，就是好事。不管叫什麼名詞都一樣，對他而言，需要的是更多的努力，他一定會更努力。

針對國民黨總統黨內初選要採全民調還是黨員民調？朱立倫表示，他一再強調「一切以民意為依歸」，也相信吳主席領導的中央有這樣子一個決心，國民黨一定會推出最符合民意、最強的候選人。

新北市副市長李四川即將出任韓市府的高雄市副市長，朱立倫表示，他和韓國瑜都認為，對於民眾來說，最期待的就是高雄能夠建設好、高雄能夠翻轉，「因此韓國瑜提出請求，我們希望全力的來協助」，而他和韓國瑜的共識就是李副市長有這個能力，「我們有這個信心」。

對於李四川出任高雄市副市長，是否代表朱、侯、韓南北串連，讓朱立倫可望在國民黨內進取2020年總統提名？朱立倫表示，他一再強調一件事情，「民眾投票給我們，不是為了政治，是為了做好市政的工作，做好為民服務的工作」。韓市長當選後目前最大的一個責任跟壓力就是做好高雄市政。一樣的，對侯市長來講也是如此。他做為現任的新北市長，全力的協助侯市長、做為韓市長的好朋友，他也有這個責任，讓高雄市政做好。

由於新北市長黨內初選時，一度傳出李四川有意與侯友宜競逐，李四川前往高雄擔任副市長，是否代表李四川未來可能在在侯團對格格不入？朱立倫表示，「不用想這麼多複雜的情況」。

(中時 )