熬過低潮與辛酸 早產兒回娘家

2018年12月16日 13:53 中時 李忠一

羅東博愛醫院保溫箱是早產兒的第一個家，當時細心照顧的護理師和醫師，與健康長大的孩子合影留念。（羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院時隔近6年來，舉辦「早產兒回娘家」，邀請過去6年來在醫院誕生的早產兒親子回到醫院，與新手爸媽們分享心得，有早產兒的媽媽想起一路走來的擔憂與辛酸忍不住流淚，透過交流讓新手爸媽能夠更從容不慌亂，度過難熬的時光。

15名早產兒都是不滿32周就出生、重量在1500公克以下的巴掌仙子，他們第一個「家」是保溫箱，參與活動中最大是5歲的孩子，都能唱能跳，與旁人互動，對於同是早產兒的新手爸媽們，看到後都安心不少。

院方指出，去年2月出生的小岑（化名），出生時僅27周大、905公克，應該在足月後自然關閉的「動脈導管」也未閉合，發生開放性動脈導管症狀，經醫院心臟血管外科與新生兒暨小兒加護病房團隊聯手救治後，如今是快滿2歲的健康寶寶。

提及當時的擔憂，小岑的媽媽忍不住流淚，她說，當時因工作勞累而早產，小岑在保溫箱住了2個月才出院回家，身上背著氧氣機還比身體還大，但「寶寶都那麼努力的活著，爸媽更要堅強，竭盡所能的照顧她。」

羅東博愛醫院小兒科主治醫師段必純指出，早產兒在語言和動作的發展上可能比一般孩童稍微慢一些，因此早期療育格外重要，「小朋友在6歲以前，腦部仍具有相當大的可塑性。」她建議爸媽在家中多觀察孩子發展狀況，才能早點發現問題、早點尋求醫療的介入。

羅東博愛醫院新生兒暨小兒加護病房吳淑娟主任表示，這次是近6年來第一次舉辦早產兒回娘家見面會，希望早產兒家庭能分享彼此經驗，有「前輩」指導分享，新手爸媽能夠更從容不慌亂，度過難熬的時光。

(中時 )