騎士迴轉遭撞飛 前三芝鄉代會主席之子慘死

2018年12月16日 12:17 中時 吳岳修

淡金公路15日晚間發生死亡車禍，前三芝鄉代會主席華金福之子華偉男慘遭汽車撞斃，肇事汽車車體嚴重毀損，顯見撞擊力之大。（吳岳修翻攝）

新北市淡水區淡金公路15日晚間發生一起死亡車禍，前三芝鄉代會主席華金福之子華偉男騎車迴轉時，遭對向直行汽車撞飛，華男頭部破裂當場死亡，由於現場限速70公里，未限制汽機車迴轉，警方根據撞擊力道研判，不排除汽車超速可能，確切肇事原因有待進一步交通鑑定。

新北市警淡水分局調查，案發15日晚間8時許，35歲華偉男騎車從三芝住家前往淡水購物，行經淡金公路17公里處時，華男不知何故突然在分隔島迴轉，對向車道杜姓男子駕駛的汽車直行，來不及反應撞上華男。

由於杜男車速不慢，高速撞擊將華男當場撞飛，華男噴飛重摔在地，安全帽破裂，頭部重創腦漿溢出，救護車趕到時已明顯死亡；杜男汽車也打滑撞上分隔島及交通告示牌，手腳些微擦傷。

警方調查，車禍現場未禁止迴轉，再加車速限制70公里，往來汽機車常開到80公里左右，從現場剎車痕及汽機車撞擊痕研判，不排除汽車車速過快，警方還要調查雙方是否各涉超速或轉彎車未禮讓直行車先行的問題。

警方發現，死者在2010年10月間，曾因替友人出頭處理修車糾紛，遭對方開槍狙擊，當時華男命大僅腿部受傷逃過死劫，未料昨晚一起車禍卻奪去寶貴性命。

(中時 )