全球3D電影遇冷 大陸市場依舊青睞

2018年12月16日 12:53 中時 楊家鑫

電影《阿凡達》自2009年12月16日上映至今10周年，不僅登頂全球電影票房排行榜，並將3D電影風潮推向全世界。上海《澎湃新聞》報導稱，然而近年來3D電影遇冷，仰賴亞太地區和大陸市場撐場，全球近一半的3D電影都出口大陸。2018年，3D版本的影片僅占總量14％，但卻收獲大陸全年總票房的一半以上。

上海《澎湃新聞》報導指出，美國電影協會報告從2009年開始統計全球3D銀幕數量。當年開始，各地區的3D銀幕覆蓋率都在增長，直至2011年左右到達峰值，隨後開始下降。近三年，3D電影的覆蓋率幾乎是停滯狀態。

報導稱，唯一的例外是亞太地區，一路高漲，這和大陸市場有一定關係。對於3D電影推崇者們來說，大陸市場依然是個好地方。和全球的停滯不同，大陸3D電影雖然增速放緩，但依舊是發展狀態。截至去年，全球近一半的3D電影都出口大陸。

報導稱，如何辨別電影真假3D，真3D是通過兩台攝影機模擬人的眼睛，分別拍攝左眼和右眼的畫面，然後用計算機將拍攝的圖像合成3D效果。而假3D，則是通過分層、去背等流程，將原來的畫面生成3D電影所需的左右眼畫面。這種轉換的成本，遠低於真3D電影拍攝的成本。

報導指出，與大陸每年上映的電影總量相比，包含3D版本的影片看起來並不多。2018年，3D版本的影片僅占總量14%，但卻收獲全年總票房的一半以上。這些電影雖然也會推出2D、IMAX等其他版本，但平均下來，光3D版本就能賺到八成左右的票房。

報導稱，一部電影若能依靠3D版本增加人民幣1億元的票房，院線和影院的收入能增約加人民幣5200萬元，製片方和發行方則可增加約人民幣3,900萬元收入。所以，對於影院，樂意上映3D電影。3D版平均排片場次是2D版的8.5倍。

(中時 )