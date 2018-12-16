陸「一帶一路」持續推進 渝-新4500公里貨運通道貫通

2018年12月16日 13:07 中時 楊家鑫

大陸「一帶一路」倡議藉打通南向、西向的交通，調整自身經濟結構，並加深區域聯繫、促進沿路經濟發展。新加坡《聯合早報》報導指出，由重慶到新加坡的陸路貨運，15日首次成功完成全程4500公里的測試，標誌著這條跨境公路貨運通道首次全線貫通。這條陸運新通道，與固定船期的海運相比，可靈活應付客戶運送急貨的需求；與空運相比，成本則更低。

新加坡《聯合早報》報導指出，這班貨車6日由重慶巴南出發，15日上午8時許抵達葉水福集團位於「裕廊創新區」的倉儲設備「供應鏈城」。該集團是本地第一家提供由重慶到新加坡陸路貨運服務的公司。

報導稱，重慶東協公路班車（簡稱東協班車）由葉水福集團和重慶巴南區政府以及重慶東協國際物流一同催生。合作始於2016年，葉水福集團企業發展兼互聯互通項目總監陳順利表示，這項合作不僅是為了加強開拓兩國之間的服務網路，也是回應兩國政府最近的呼籲，通過「國際陸海貿易新通道」，進一步提升貿易合作。

集團商務發展總監葉立升也表示，重慶—新加坡的跨境陸路運輸路線將加深區域聯繫，進而提升「國際陸海貿易新通道」的貿易流量和貨運量。

報導稱，新中雙方於今年11月將中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目旗下的「南向通道」，正式更名為「國際陸海貿易新通道」。

陳順利說，陸運有兩項好處，與固定船期的海運相比，陸運可靈活應付客戶運送急貨的需求；與空運相比，陸運成本更低。昨天抵達新加坡的東協班車，通過廣西憑祥友誼關、越南、老撾、泰國等，是目前為止，東協班車最長的線路。

報導稱，陳順利還透露，東協班車同時也規劃了另外3條路線，有1條也是重慶至新加坡，路經青州港和越南胡志明市。另外2條路線是重慶至柬埔寨和重慶至緬甸。

(中時 )