影》他是個爛人！新白宮幕僚長痛罵川普影片曝光

即將於明年接任白宮幕僚長的現任白宮預算主任穆瓦尼。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

美國總統川普14日宣布，白宮現任預算主任穆瓦尼（Mick Mulvaney）將接替凱利成為新任幕僚長，川普更在推特大力讚揚穆瓦尼工作能力，不過數小時後，網路上就流傳出穆瓦尼於2016年大罵川普是爛人的影片，令人好奇今後兩人的關係將如何發展。

穆瓦尼曾於2016年美國總統大選競選期間公開痛罵川普是爛人。

美國網路媒體《每日野獸》（Daily Beast ）14日率先公布一段影片，時間回到2016年川普還在與希拉蕊競逐總統大位，當時穆瓦尼也在為自己競選南卡羅來納州眾議員大力催票。影片中，穆瓦尼率直表示討厭川普，說他不配當他兒子的表率，最後更直接大罵川普是爛人。

儘管如此，穆瓦尼仍表示他願意支持川普成為美國總統，因為當時的民主黨參選人希拉蕊不管是人品還是政策方面都更糟糕，穆瓦尼說：「是的，就算知道川普是個爛人，我還是會支持他。」

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，白宮官員表示穆瓦尼對國會運作相當熟悉，能夠勝任幕僚長工作，川普本身也相當欣賞穆瓦尼；另外川普先前稱穆瓦尼的幕僚長職位僅是暫時性的，白宮官員則認為他的任期可能延長。

不過穆瓦尼本人可能並不希望如此，《每日野獸》引述自親近穆瓦尼的人士指出，穆瓦尼並不希望幕僚長職位的任期是長期的，消息來源指出：「為什麼要？他可是個聰明人。」暗示前兩位幕僚長的慘痛經驗告訴大家，最好不要在這個位置上與川普共事太久。

穆瓦尼於2011年始出任南卡羅來納州第5選區眾議員代表，2016年受川普延攬進入內閣，擔任白宮預算主任。穆瓦尼在國會被視為鷹派代表，曾表明希望關閉政府以減低政府赤字。

(中時電子報)

文章來源：Trump’s Next Chief of Staff Called Him ‘A Terrible Human Being’ Just Before He Was Elected President

文章來源：'I think he is a terrible human being': Embarrassment for Trump's new chief of staff Mick Mulvaney as video emerges of him revealing his contempt for the President during 2016 election campaign

民調慘兮兮 川普2020仍能連任的… 2019法國小姐來自大溪地 曾經是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。