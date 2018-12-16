影》他是個爛人！新白宮幕僚長痛罵川普影片曝光

2018年12月16日 12:33 中時電子報 吳映璠

美國總統川普14日宣布，白宮現任預算主任穆瓦尼（Mick Mulvaney）將接替凱利成為新任幕僚長，川普更在推特大力讚揚穆瓦尼工作能力，不過數小時後，網路上就流傳出穆瓦尼於2016年大罵川普是爛人的影片，令人好奇今後兩人的關係將如何發展。

穆瓦尼曾於2016年美國總統大選競選期間公開痛罵川普是爛人。

美國網路媒體《每日野獸》（Daily Beast ）14日率先公布一段影片，時間回到2016年川普還在與希拉蕊競逐總統大位，當時穆瓦尼也在為自己競選南卡羅來納州眾議員大力催票。影片中，穆瓦尼率直表示討厭川普，說他不配當他兒子的表率，最後更直接大罵川普是爛人。

儘管如此，穆瓦尼仍表示他願意支持川普成為美國總統，因為當時的民主黨參選人希拉蕊不管是人品還是政策方面都更糟糕，穆瓦尼說：「是的，就算知道川普是個爛人，我還是會支持他。」

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，白宮官員表示穆瓦尼對國會運作相當熟悉，能夠勝任幕僚長工作，川普本身也相當欣賞穆瓦尼；另外川普先前稱穆瓦尼的幕僚長職位僅是暫時性的，白宮官員則認為他的任期可能延長。

不過穆瓦尼本人可能並不希望如此，《每日野獸》引述自親近穆瓦尼的人士指出，穆瓦尼並不希望幕僚長職位的任期是長期的，消息來源指出：「為什麼要？他可是個聰明人。」暗示前兩位幕僚長的慘痛經驗告訴大家，最好不要在這個位置上與川普共事太久。

穆瓦尼於2011年始出任南卡羅來納州第5選區眾議員代表，2016年受川普延攬進入內閣，擔任白宮預算主任。穆瓦尼在國會被視為鷹派代表，曾表明希望關閉政府以減低政府赤字。

(中時電子報)