孫安佐返台脫序暴衝 他早斷言狄鶯2大錯誤「同情害死她」

2018年12月16日 12:39 中時電子報 吳品瑤

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐在美涉恐攻威脅並持有槍械被捕入獄，在遭到聯邦法院起訴並關押260天後，日前終於被遣返回台，然他回家後，卻立刻做出換上惹議臉書大頭貼、跟網友私訊抱怨不滿等脫序行為，再度引發外界議論，他也一度關閉臉書，對於孫安佐引發的爭議，音樂人兼兩性作家許常德之前在節目中分析狄鶯寵子的言論又被翻出，當時他斷言狄鶯在孩子赴美時已經生病，更說同情狄鶯反倒是害了她。

狄鶯溺愛獨子孫安佐人盡皆知，當初孫安佐赴美念書第一天，狄鶯就曾po文，表示那是第一次感受到「人的心怎麼會這麼痛」，兒子離開讓她「整個心好像被掏空一樣！」，事後許常德上節目分析了狄鶯的心態，直言她的po文其實是「失去孩子會崩潰的危險訊息」，也認為這代表母親已經不適任，代表她可能隨時會爆炸，甚至被認為無法處理孩子的問題。

許常德還提到狄鶯曾說兒子要到18歲才能獨自出門，這句話被解析為「等你18歲，媽媽才開始要學習獨立」，覺得這種母親的「控制狂行為」不該再被當成一種母愛，呼籲過度溺愛孩子的媽媽該思考一下「當母愛偏激到一種程度，恐怕會造成社會一個很大的問題，因為社會就是由家庭組成的」。

許常德當時也建議外界不要同情狄鶯，因為這樣反倒害死她，「因為你們也都這麼認為我可憐，代表我真的很可憐」，許常德更建議該做的是幫助她認清現實，「妳現在有很多狀況，妳現在可能沒有辦法承擔這一些，妳要冷靜，妳現在要做對的事情」，該讓狄鶯去想問題的源頭，而非怪罪他人，甚至「想脫責、為孩子講話」。

(中時電子報)