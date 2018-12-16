MLB》等了5年重返紐約 坎諾超狂「開飛機」回去

2018年12月16日 12:42 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Thank you to @AlaskaAir for the return welcome to NY 🙏🏽 Had a blast surprising all the fans and meeting the staff. I need to step up my pilot skills though 😎✈️ pic.twitter.com/wproQd3JSM — Robinson Cano (@RobinsonCano) 2018年12月14日

當上大聯盟球員是很多年輕球員的心願，但不少大聯盟球員其實也有其他夢想中的職業，大都會內野手坎諾(Robinson Cano）今天(16日)就實現了當上飛行員的夢想。

坎諾效力水手隊5年，今年因禁藥遭禁賽80場，本季只有80場出賽紀錄是他14年生涯最少的出賽數，310打數擊出94支安打包含10發全壘打也是生涯新低，貢獻50分打點，打擊率3成03、長打率4成71、上壘率8成75。

今年球季後，大都會以5位球員交易換得坎諾與終結者狄亞茲(Edwin Diaz)，儘管坎諾不是回到他待了9個球季的洋基隊，但也是重返他的生涯發源地紐約。

現年36歲的坎諾極具意義地「重返紐約」也以特別的方式進行，他今天在個人推特貼出自己在機長駕駛室的照片，以「飛行員」的身份飛回紐約。

坎諾也特別感謝阿拉斯加航空公司，「謝謝阿拉斯加航空公司提供這段回到紐約的航班，球迷和航空公司的職員都讓我很驚喜，但我的航行技術還需要加強。」

(中時電子報)