MLB》等了5年重返紐約 坎諾超狂「開飛機」回去

大都會內野手坎諾(Robinson Cano）。（翻攝自坎諾推特）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

當上大聯盟球員是很多年輕球員的心願，但不少大聯盟球員其實也有其他夢想中的職業，大都會內野手坎諾(Robinson Cano）今天(16日)就實現了當上飛行員的夢想。

坎諾效力水手隊5年，今年因禁藥遭禁賽80場，本季只有80場出賽紀錄是他14年生涯最少的出賽數，310打數擊出94支安打包含10發全壘打也是生涯新低，貢獻50分打點，打擊率3成03、長打率4成71、上壘率8成75。

今年球季後，大都會以5位球員交易換得坎諾與終結者狄亞茲(Edwin Diaz)，儘管坎諾不是回到他待了9個球季的洋基隊，但也是重返他的生涯發源地紐約。

現年36歲的坎諾極具意義地「重返紐約」也以特別的方式進行，他今天在個人推特貼出自己在機長駕駛室的照片，以「飛行員」的身份飛回紐約。

坎諾也特別感謝阿拉斯加航空公司，「謝謝阿拉斯加航空公司提供這段回到紐約的航班，球迷和航空公司的職員都讓我很驚喜，但我的航行技術還需要加強。」

(中時電子報)

NBA》哈登連兩場大三元 火箭勝率… 美國鹽湖城將申辦冬奧會

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。