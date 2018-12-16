媽媽高價賣李敖書信爽賺77萬 李文怒轟：少丟臉！

2018年12月16日 13:10 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

已故知名作家李敖的女兒李文，近年在台灣螢光幕以專家名嘴身分評斷時事，也與同父異母的弟弟交鋒爭產。不過她的親生媽媽曾有「台大校花」之稱的王尚勤，近日接受媒體採訪表示自己曾在北京拍賣李敖寫給她的書信，賺進17萬2500元人民幣（約台幣77萬元），李文痛批：「少在這邊丟臉了，那麼老還想出名嗎？」

李敖女兒李文的母親王尚勤，在北京拍賣會上賣出李敖書信7封，賺進77萬。（圖／翻攝自李文臉書）

據《蘋果日報》報導，旅美多年的王尚勤，日前才在北京拍賣出7封，李敖生前寫給她的書信，共賣出約77萬新台幣的價碼，還順道批判女兒李文和李敖很像，愛亂放炮又愛記仇。

李文也把同父異母的弟弟微博截圖下來。（圖／翻攝自李文臉書）

這讓李文十分火大，她曾寫書表示自己14歲就曾被自己的繼父文乃建性騷擾，但媽媽王尚勤不但沒幫她說話，還認為是李文勾引文乃建，母女兩人因此決裂40多年。

媽媽的所做所為讓李文相當火大。（圖／翻攝自李文臉書）

如今媽媽又出來發言批判她，讓她在臉書上反擊，「我只能說我很幸運我是跟奶奶相依為命長大，我也很萬幸老爸把我從王家那邊搶回來。要不然我會在“一個psycho”環境下長大我不敢想像我會變成什麼的一個人。」更說「到現在40年還是死不道歉，沒有任何新的理由，趕快回去照顧你的有精神病的大兒子John吧。他比較需要你的照顧。少在這邊丟臉了。那麼老還想出名嗎？」

(中時電子報)