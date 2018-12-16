美國鹽湖城將申辦冬奧會

美國猶他州鹽湖城2002年曾舉辦冬季奧運會。（美聯社資料照）

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旺報

2002年曾舉辦冬季奧運會的美國猶他州鹽湖城得到支持，美國奧會宣布將由鹽湖城申請舉辦冬季奧運會，最有可能是2030年，但也不排除2026年。

鹽湖城聲稱它可以以低於其他候選城市的成本再次舉辦冬奧會，這符合國際奧委會的期望。由於當年的場地仍然存在，只要將其中一些升級，猶他州政府表示他們可以以13.5億美元的極低金額舉辦奧運會，這比有史以來最昂貴的2014年俄羅斯索契冬季奧運會的成本低500億美元。

美國奧會首席執行官Sarah Hirshland表示，內華達州丹佛和鹽湖城都提出了強有力的申辦企畫，但美國奧會認為猶他州是更好的選擇，部分原因是現有場地及場地彼此接近，城市舉辦過奧運會的經驗以及廣泛的社區和政治支持。她說這些因素可以降低風險。

鹽湖城的一個關鍵障礙是必須消除對於2002年冬奧競標醜聞的記憶，那次醜聞導致一些國際奧委會成員因收受賄賂而失去其職位。

新當選的美國猶他州參議員米特·羅姆尼（Mitt Romney）表示，國際奧委會實施的一系列程序將確保不再發生賄賂醜聞。鹽湖城應該有很大的機會贏得國際奧委會的競標，因為它已經證明它可以舉辦比賽而不會虧本。在2002年奧運會之後，鹽湖城以盈餘結束。

羅姆尼說，鹽湖城不必花像俄羅斯索契或是中國北京動輒500億美元鉅款舉辦冬奧會。他們可以向世界證明，辦一次奧運會完全不必要求政府掏錢。

國際奧委會通常會在奧運會舉辦前7年決定承辦城市，但過去申辦者眾競爭激烈的情況，現在由於許多城市紛紛退出，使得決定的日程一直在變化。

像去年，國際奧委會同時將2024年和2028年的夏季奧運會承包出去，因為在2024年奧運會申辦城市，最終只剩下兩個城市。國際奧會就把2024年奧運會給巴黎，因為正好100年前巴黎舉辦過奧運會；洛杉磯則分到2028年。

如果最終是鹽湖城贏得2030年承辦權，這將是國際奧委會自1994年開始將夏季奧運與冬季奧運隔開兩年舉行以來，第一次同一個國家背靠背舉辦。

事實上，如果鹽湖城同意，仍然是2026年冬奧的最大熱門。最近，因加拿大亞伯他省卡加利市的市民拒絕了該城市申請舉辦冬運，只剩下瑞典斯德哥爾以及義大利米蘭兩個競爭者。

(旺報 )

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