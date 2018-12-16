士林夜市黑幫爭利 竟操控媒體指控警包庇

2018年12月16日 13:16 中時 謝明俊

士林分局偵查隊洪小隊長當天為阻攔雙方衝突，手指也被劃傷，由消防隊包紮。〔謝明俊翻攝〕

宋姓大哥自稱是士林夜市觀光促進會人員，實際上就是新北山會成員。〔謝明俊翻攝〕

宋姓大哥前往大南路林姓大哥住處尋事被砍傷。〔謝明俊攝〕

天道盟一統會及新北山會爭奪士林夜市地盤衝突不斷，日前夜市發生一名連姓攤商，遭一統會林姓大哥手下小弟砸攤毆打，新北山會的宋姓大哥假藉行兇小弟冒充新北山會，到林姓大哥住處尋事，卻被殺傷，事後，宋某利用媒體攀咬士林分局偵查隊洪姓小隊長在場包庇對手行兇，士林分局16日澄清，洪小隊長當日是去找林姓大哥查案，並且，當日洪小隊長為了隔開兩方鬥毆，自己也受傷，若不是有警察在場維護，宋某下場可能更慘。

據悉，新北山會為了搶奪士林夜市圍事暴利，近一年來動作不斷，除了藉故將一統會堂口「海豐海產店」砸店勒索每月10萬元的保護費，還向多名攤商強索保護費及租金，案經台北市刑大偵３隊及轄區士林分局偵查隊蒐報，將新北山會現任吳姓會長及手下拘提到案，提報治平對象並依組織犯罪等罪嫌移送士林地檢署偵辦，因此，新北山會成員對士林分局警方懷恨在心，一有機會就要報復。

本月9日，在士林夜士擺放遊戲攤位的連姓攤商，遭３名惡少砸攤毆打，轄區士林分局警方獲報，除追查3名行兇者身分函送地檢署偵辦，警方私下查訪得知幕後指使行兇的是一統會的林姓大哥，次日下午，偵查隊洪小隊長受命前往林姓大哥位在大南路住處查訪，並對林姓大哥約制防止衝突擴大。

新北山會宋姓大哥得知消息後，隨後趕往林姓大哥住處外，假藉先前連姓攤商被毆時，行兇小弟有報北山會的名號，造成北山會名譽在士林夜市內受損，因此前來興師問罪，宋姓大哥來勢洶洶，隨與林姓大哥手下小弟衝突鬥毆，還在屋內質問林姓大哥的洪小隊長，聞聲出門勸阻雙方，奮力攔阻林某等人衝出門外，喝令宋姓大哥離開現場，以免吃虧，但宋姓大哥毫不理會，繼續叫囂。

林姓大哥妻子走出大門質疑宋某，雙方再度爆發衝突，林某小弟亮刀砍殺宋某，林某也尾隨持刀追出砍殺宋某，洪小隊長在場拼命阻隔雙方，並壓制林姓大哥，混亂中，洪小隊長也被劃傷手指，身上衣褲也沾染血跡。

洪小隊長趁隙通報分局同仁趕來現場支援，將雙方壓制，並通報消防局救護車趕來，警方經詢問宋某需不需要送醫，宋表示自行就醫，警方隨後將林某及手下小弟逮捕帶回後港派出所偵詢，並依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦，分別以5萬及10萬元交保候傳。

不料，事後，有媒體接獲爆料，指控洪小隊長當日在場袖手旁觀，不聞不問，明眼人一看就知是新北山會企圖利用媒體修理士林分局，以報先前遭士林分局偵查隊提報掃蕩之仇，士林分局於上午召開記者會，說明先前案發經過，並呼籲媒體不要被黑幫分子利用，成了黑幫爭搶地盤的打手。

(中時 )