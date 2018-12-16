點出慘敗最大原因 他預言民進黨會沉！

2018年12月16日 13:15 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

游盈隆日前宣布參選民進黨主席。（資料照,姚志平攝）

民進黨中生代經過連日協商後，決定共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席。對此，日前宣布參選民進黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆指出，中生代急著打出「團結秀」，但敗選原因跟團結無關，是中央執政不佳。他直言，若繼續這樣「保皇」，2020年只有蔡英文可選總統，民進黨就會沉了。

游盈隆稍早在臉書發表「九合一大敗選，民進黨當權派一直沒有深思敗因是什麼？」一文。他指出，這兩天急急推出中生代的團結秀，這次民進黨敗選是因為不團結造成的嗎？事實上，敗選原因跟團結完全無關，這是張飛打岳飛，睜著眼睛說瞎話，竟然可以催眠許多人。他說卓榮泰現在被當權派拱出來，開始端著這盤團結菜到處賣，敗選原因完全掩飾隱藏，讓外界及黨員幾乎要遺忘民進黨為何敗了。

「民進黨慘敗的最大原因是中央執政表現」。游盈隆說最高從政黨員蔡英文總統兼黨主席，兩年半來黨政大權一把抓，許多用人與政策不當，像最近表姊出任台灣金聯董事長等等，違背民意，大失民心，民怨沸騰，導致空前大敗。蔡總統因此離開了黨主席位置。

游盈隆直言，民進黨如今檢討聲音未對症下藥，倒是湧現「吾王萬歲萬歲萬萬歲」的聲浪，力拱代理人出來，企圖營造一片大團結假象，有真正反省檢討嗎？他說若敗選原因出在蔡總統身上，怎麼還演這種鞏固領導中心的戲碼，民進黨員還能夠忍受這種不知反省檢討，一騙再騙，騙到深處無怨尤的爛戲嗎？

他認為，黨內保皇勢力如此唯蔡總統之命是從，對其不當施政袒護有加，基層黨員作何感想？這個黨只要表面團結就好，是非不重要，是這樣嗎？這個黨只要表面團結，國民黨就自動消風了？從今天起，如果大家繼續迎合或縱容保皇勢力橫行，只會聽到讚美蔡總統的聲音，說什麼她是2020民進黨參選總統唯一合適人選等等，「事實上，那或許也正是此次當權派大張旗鼓，明目張膽，在LV等級的高檔火鍋店共推黨主席人選的最主要動機」。

游最後強調，民進黨這艘船沉了，台灣會跟著一起沉下去，「各位親愛的民進黨同志們，你們真的同意嗎？」

(中時電子報)