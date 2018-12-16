冷氣團報到！今晚降溫 周一深夜下探11度

2018年12月16日 13:53 中時 游昇俯

中央氣象局表示，入冬第一波冷氣團將從今（16）日晚上起至周三清晨影響台灣，預估北台灣周一白天還有17、18度，但愈晚愈冷，氣溫將一路溜滑梯，周一深夜至周二清晨將是此波冷氣團最強的時段，北台灣低溫下探11度，周三白天溫度才會逐漸回升，周四、周五有機會回到26至30度溫暖舒適的天氣。

氣象局預報員陳伊秀表示，今日全台為多雲到晴天氣，僅東半部及北部山區午後水氣稍多，有局部降雨；白天北部、宜花地區溫度約21至24度，台東及中南部地區則有25到29度。但冷氣團將從今晚開始影響台灣，深夜到明天清晨，中部以北最低溫為15、16度，其他地區為18到20度。

周一白天溫度回升不多，北台灣約17、18度，而且愈晚愈冷，深夜至周二清晨將僅剩11至14度，中南部也會降至14至16度，是此波冷氣團影響最明顯的時間。

陳伊秀指出，因此波冷氣團屬乾冷型態，受輻射冷卻效應影響，周二、周三清晨，北台灣板橋及西半部空曠地區如嘉義等地溫度低，但白天中南部仍可回升到20度以上，日夜溫差大，南來北往民眾需特別留心。

周三清晨各地氣溫仍低，中部以北約13到15度，但白天開始溫度回升明顯，可來到24度；周四、周五北台灣將有機會回到26度，中南部為28至30度，將變回舒適溫暖的天氣，至下周才會有另一波冷空氣南下。

(中時 )