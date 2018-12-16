冷氣團報到！今晚降溫 周一深夜下探11度

今（16）日白天各地仍是多雲到晴天氣。（游昇俯攝）

友善列印
中時

中央氣象局表示，入冬第一波冷氣團將從今（16）日晚上起至周三清晨影響台灣，預估北台灣周一白天還有17、18度，但愈晚愈冷，氣溫將一路溜滑梯，周一深夜至周二清晨將是此波冷氣團最強的時段，北台灣低溫下探11度，周三白天溫度才會逐漸回升，周四、周五有機會回到26至30度溫暖舒適的天氣。

氣象局預報員陳伊秀表示，今日全台為多雲到晴天氣，僅東半部及北部山區午後水氣稍多，有局部降雨；白天北部、宜花地區溫度約21至24度，台東及中南部地區則有25到29度。但冷氣團將從今晚開始影響台灣，深夜到明天清晨，中部以北最低溫為15、16度，其他地區為18到20度。

周一白天溫度回升不多，北台灣約17、18度，而且愈晚愈冷，深夜至周二清晨將僅剩11至14度，中南部也會降至14至16度，是此波冷氣團影響最明顯的時間。

陳伊秀指出，因此波冷氣團屬乾冷型態，受輻射冷卻效應影響，周二、周三清晨，北台灣板橋及西半部空曠地區如嘉義等地溫度低，但白天中南部仍可回升到20度以上，日夜溫差大，南來北往民眾需特別留心。

周三清晨各地氣溫仍低，中部以北約13到15度，但白天開始溫度回升明顯，可來到24度；周四、周五北台灣將有機會回到26度，中南部為28至30度，將變回舒適溫暖的天氣，至下周才會有另一波冷空氣南下。

(中時 )

入冬首波冷氣團今晚報到　下週低溫剩12度（中天新聞）
熬過低潮與辛酸 早產兒回娘家 台南郵局長者列車啟動 開拔玉井…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。