拚執政和民調 文在寅更換16名副部級官員

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旺報

最近民調不斷下滑的南韓總統文在寅，近日一次更換16名副部級官員，實施了就任以來最大規模的（副部級以上）人事調整。分析認為，文在寅進行如此大規模的人事調整，是為了通過「副部長政治」在執政第3年進一步提高政策落實速度。

尤其是，新任命的企劃財政部第一副部長李昊昇（現任青瓦台就業企劃秘書官）和人事革新處長黃曙鐘（現任民情審查委員會常任委員）、籌資廳長鄭茂京（現任企劃財政部企劃協調室長）這3人，都是光州東新高中校友，倍加受人關注。

文在寅還任命企劃財政部預算室長具潤哲擔任企劃財政部第二副部長、任命青瓦台經濟政策秘書官車永煥擔任國務協調室第二副部長、青瓦台科學技術顧問文美玉擔任科學技術資訊通信部第一副部長。包括李昊昇副部長在內，共提拔了3名青瓦台人士擔任政府部門副部長。對此，青瓦台發言人金宜謙表示，他們曾在過去1年零7個月在青瓦台按照總統的意思制定政策，這次人事調崗旨在讓他們在政府工作的一線直接發揮作用，貫徹落實好總統的決策。

此外文在寅還任命個人資訊保護委員會常任委員尹鐘寅擔任行政安全部副部長、任命國民體育振興工團專務理事金龍三擔任文化體育觀光部第一副部長、任命國土部國土城市室長朴善晧擔任國土交通部第一副部長、任命韓國產業技術振興院長金學道擔任中小風險企業部副部長、任命首爾市消防災難本部長鄭文鎬擔任消防廳長、任命農林畜產食品部企劃調整室長金瓊圭擔任農村振興廳長、任命金珍淑副部長擔任幸福中心綜合城市建設廳長、任命報勳處企劃協調室長李炳龜擔任國家報勳處副部長、任命事務處長嚴在植擔任原子能安全委員會委員長、任命行政安全部政府革新組織室長金日載擔任個人資訊保護委員會常任委員等。

參與這次副部長人事調整的青瓦台人士表示，這次任命的主要是行事作風靈活、容易作出成果的人士。也就是說，政府急切想要在明年拿出執政成果。

(旺報 )

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