影》韓國瑜三顧茅廬李四川 成功向朱立倫借將

2018年12月16日 13:36 中時電子報 莊楚雯 、影音編輯／ 陳威成 、影音編輯／

韓國瑜(左)三顧茅廬李四川(資料照)

韓國瑜小內閣第二位副市長人選出爐，由新北市副市長李四川接任，韓陣營透露，李四川人事案過程一波三折，雖然韓李兩人理念契合，但李早有退休念頭，加上要尊重朱立倫的想法，對接任高雄副市長意願不大，因此開啟韓三顧茅廬李四川的路。

向新北調將李四川，創下國民黨治理直轄市，首度人才互用。韓國瑜對李四川的經歷非常滿意，不只理想契合，有工程背景，做過新北市府會總聯絡人，贏得藍綠議員認同，是市政熟手，對組織市政團隊沒有一兵一卒的韓國瑜，是求之不得的人才，能放心外出、招商拚經濟。

聯合報報導，然而韓李兩人搭上線後，韓國瑜多次致電邀請李四川，打到電話接不通，兩人更約出來深談，李還是婉拒，表示要尊重朱立倫，且自己想退休「回小琉球開民宿」，從沒想過南遷再任職。韓國還是瑜積極與李見面討論，強烈想延攬他到高雄，期間更聯繫朱立倫，請李四川出馬。

一般認為，李四川會隨著朱立倫再戰2020，不大願意借將，但考量韓國瑜為國民黨九合一選舉取得大勝，開心過後若獨留韓一人面對綠營執政20年的高雄，市政團隊沒有人馬、舉步難艱，才點頭答應，還告訴李四川注意身體健康。連PTT網友們也說，再一次看到韓國瑜的決心「他就是認真要做事，不會隨便塞人」。

(中時電子報)