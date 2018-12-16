E奶名媛剛升格當星媽 驚爆未成年女兒遭誘拍不雅裸照

「E奶名媛」胡嘉嘉痛曝未成年女兒遭無良內衣廠商誘拍裸照，私訊質問對方，反遭封鎖。(取材自Patty Hu臉書)

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中時電子報

曾與王子豪、陳俊生等名人傳過緋聞的「E奶名媛」胡嘉嘉，過去一度是話題女王，而她低調生活了一段時間，直至日前曝光了自己穿浴袍、浴帽搭捷運去參加姊妹趴的照片，重回話題中心，而引爆議論不只這一樁，胡嘉嘉一早驚曝剛入演藝圈的未成年愛女遭人誘拍不雅照，她揪出凶手並公布對方資訊，沒想到竟被對方封鎖，讓她氣炸！

胡嘉嘉日前受訪宣布17歲寶貝女兒進軍娛樂圈，據《自由時報》報導，她順理成章成為女兒的經紀人，還透露女兒月底將赴青島，拍攝林志玲前經紀人江怡蓉新戲《熱搜女王》，顯然沉浸在當星媽的喜悅中，沒想到開心沒幾天，就爆出寶貝女兒遭誘拐拍裸照的事情，這些清涼照甚至被放上網路流傳。

胡嘉嘉表示女兒前幾天獨自到內衣廠商的工作室挑選內衣，對方不經意拍下她只穿內衣、內褲的照片，佯稱拍起來是要讓她看看穿起來的效果，孩子當下不疑有他，還是之後胡嘉嘉的朋友在購物網站看到清涼照趕忙通知，驚呼：「這女孩是妳女兒耶！」。

胡嘉嘉確認照片後，大罵廠商偷拍無良「簡直把我女兒當免費模特兒」，不但揚言提告，也透過臉書質問廠商，沒想到反遭對方秒封鎖，讓她氣得截圖po文，請求大家去檢舉該廠商，痛罵：「她誘拐未滿18歲的小女孩(我女兒)去拍裸露照！還騙說只是拍好玩的！」，預計明早去警局提出告訴。

(中時電子報)

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