連9屆魚池鄉長印證：參賽過「三藏杯」才能凍蒜

魚池鄉「全國三藏杯軟網賽」登場，選手卯勁競逐。（沈揮勝攝）

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魚池網球場，設在鄉立文昌廟「瓊文書院」廣場，連9屆鄉長都曾是「三藏杯軟網賽」魚池鄉代表隊選手。（沈揮勝攝）
魚池鄉網球場寬敞安全，孕育出不少軟網好手。（沈揮勝攝）
「全國三藏杯軟網賽」今年共有94隊1000人參與。（沈揮勝攝）
賽程4天，18日閉幕。（沈揮勝攝）

1967年首辦、國內最具歷史性的「全國三藏杯軟網錦標賽」，此刻正在魚池鄉網球場進行為期4天的賽事；今年第43屆共有94隊、1000多名選手和隊職員參與，大會提供免費午餐、日月潭碼頭飯店致贈遊湖船票，環境與服務都受好評。

有趣的是，即將就任的魚池鄉新科鄉長、同時也是體育會理事長劉啟帆，與現任鄉長陳錦倫、前任鄉長廖學輝及再往前推的謝明謀、黃宋華，在未選上鄉長之前，都曾是「全國三藏杯軟網賽」魚池鄉代表隊選手。

劉啟帆與魚池網球會會長楊國良指出，三藏杯就好像「魚池鄉長先修班」，曾經參與賽事洗禮，才選得上鄉長。目前查得到資料的從30多年前至今連續5位鄉長都有這樣的經歷，更古早的還待確認，不排除三藏杯開辦50多年以來，歷任魚池鄉長都參賽過。

「三藏杯」是為了紀念唐朝高僧玄奘（民間慣稱唐三藏）佛骨舍利供奉日月潭而創辦。921震災後曾停辦數年，後再因鄉公所經費不足3度中斷；2010年鄉長陳錦倫多方奔走，縣政府、台電、日月潭文武廟與玄奘寺，以及碼頭大飯店企業奧援，得以延續此賽事。

陳錦倫表示，期盼透過賽事以球會友，吸引各地喜好運動的朋友參與，促進地方觀光發展，讓遊客走進來、特產帶出去，魚池鄉「3寶+1咖」名氣更響亮，為「幸福魚池，繁榮地方」的努力做見證。

(中時 )

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