又打「恐中牌」？孫大千：太瞧不起台灣人民了吧

民運人士王丹（左，時週提供）稱大陸的手將從縣市伸進台灣，前立委孫大千（報系資料照）認為此說法是看不起台灣人民。

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中時電子報
20181114中天新聞　「不搞政治求經濟」　韓國瑜：要把腦袋雷達打開

民運人士王丹13日在臉書發文稱，「接下來的一年多，中共的手一定會從一些地方縣市伸進來，那些縣市會出現短暫局部的經濟繁榮」。對此說法，前國民黨立委孫大千深深不以為然，批評王丹未免太看不起台灣人民，更指出「統獨主張」或「藍綠訴求」已非台灣人民最關心議題，老派政客若仍打「恐中牌」來恐嚇，2020年恐怕還要再「被教訓一次」！

王丹13日在臉書發文表示，這次台灣九合一選舉結果給他帶來極大衝擊，並從中學到教訓，那就是「不能對民主制度有不切實際的過高期待，民主，不是保證明天會更好，而是防止曾經的黑暗重新降臨」。

王丹說，當民主化並未解決一些社會問題的時候，如果我們對之失望，甚至因此而回過頭去尋找舊的力量，結果就是黑暗的重新降臨。教訓自己人，結果讓外人漁翁得利。

王丹更說，不難想像，接下來的一年多，中共的手一定會從一些地方縣市伸進來，那些縣市會因為得到好處而出現短暫的局部的經濟繁榮。對台灣的真正的考驗就是：要一時的經濟增長還是要一個可以長治久安的良好制度。2020年，正如余英時先生指出的，將是決定台灣命運的一年。

王丹這番說法，孫大千完全不認同。孫今（16日）在臉書發文表示，「王丹先生未免也太看不起台灣的人民了吧！」

孫說，國民黨籍的縣市長改善與中國大陸的關係，促進地方的觀光發展，並且帶動產業的繁榮，為什麼就代表北京政府的手可以伸進來了呢？照這種邏輯，台灣政府的手不早就伸到了中國大陸的每一個角落了嗎？

其次，台灣是一個有制度的民主社會，追求經濟發展和保有長治久安本來就沒有矛盾衝突的關係。台灣人民絕對有能力，保障台灣的民主制度和國家安全。有些人為什麼動不動就要用「恐中牌」來恐嚇台灣的人民呢？

孫更強調，這一次九合一大選中，台灣人民用選票證明了一件事，就是「統獨主張」或「藍綠訴求」已經不是他們最關心的議題。如果這些老派的政客們，還是看不清楚情勢，仍然要拿中國大陸來當作假想敵，做為動員選民的工具，那麼2020年恐怕還要再「被教訓一次」！

(中時電子報)

文章來源： 孫大千Sun, Ta-Chien

文章來源： 王丹网站 Wang Dan's Page

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