亞瑟士溪頭生態路跑 張智銓、蘇鳳婷12K奪冠

男子組奪冠的20歲張智銓，跑出46分08秒佳績。（亞瑟士提供）

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左起亞瑟士選手張智銓、陳威廷、蘇鳳婷與隊長陳菀婷。（亞瑟士提供）
活動大使姚元浩也參與體驗。（亞瑟士提供）

2018亞瑟士生態路跑今(16日）登場，本屆選在擁有豐富生態的「溪頭自然教育園區」，邀請中華民國路跑協會秘書長陳華恆、台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處處長蔡明哲、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽，與台灣亞瑟士總經理謝玉真共同鳴槍後開跑。

亞瑟士首度於南投鹿谷溪頭自然教育園區舉辦路跑，分別設置12K及5K路線，活動大使姚元浩、隊長陳菀婷、長跑精靈蘇鳳婷，與長跑好手張智銓、陳威廷等也現身力挺。

而男子組率先奪冠是20歲的張智銓，跑出46分08秒佳績，陳威廷以51分29秒緊追在後奪得第三名。張智銓表示，以前跑都是田徑賽道，這次來到山裡體驗，空氣非常清新。而跑前有特別針對肌耐力加強訓練，很滿意這次成績。

長跑精靈蘇鳳婷，則以56分13秒奪得女子組冠軍，針對路線攀升較陡的路段，賽前她也特別加強腳力訓練與暖身，藉由這場比賽好好訓練自己。之後會主攻國外金標賽事，目前最大目標為2020東京奧運馬拉松參賽資格。

為增添賽事豐富性，亞瑟士於路跑賽前，也舉辦生態導覽，與戶外訓練課程，更結合露營、野炊料理評比等活動，頒發獎項給參賽者。

(中時 )

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