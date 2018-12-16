小英遭逼宮奪權大亂鬥？ 民進黨上演「延禧攻略」

《延禧攻略》女主角魏瓔珞(左)、總統蔡英文(右)。(圖/合成圖，劇照取自網路)

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中時電子報
/綜合報導

行政院秘書長卓榮泰近日在民進黨內中生代推舉下登記參選黨主席，卻惹來新潮流創系大老「吳乃仁退黨退流」，據悉，跟段宜康有30年交情的鄭文燦，居然力拱敗選後，杠上段宜康的卓榮泰，吳乃仁一怒為段宜康出氣而退黨，但段宜康說，卓榮泰只是傳達「雷霆之怒」，是否暗指總統蔡英文？讓人難免不引發外界聯想。

據陸媒《環球時報》報導，一篇名為蔡英文被「逼宮」，民進黨的《延禧攻略》正上演，引起熱議，報導的時間點恰巧和民進黨重整齊鼓陣前易帥的時間不謀而合，看來陸方也有些好奇民進黨這次會由誰來承擔黨主席之位。

回首日前最早拋出震撼彈表態參選黨主席職位的扁系大將，台灣民意基金會董事長游盈隆，今(16日)在臉書砲轟中生代這兩天急著打出「團結秀」，但敗選原因跟團結無關，是中央執政不佳，若繼續這樣「保皇」，2020年只有蔡英文可以選總統，民進黨就會沉了。他認為，民進黨至今仍不深思敗選原因，外界與黨員都不知到底為何敗選，而急推卓榮泰出選，卻隱藏敗選原因。

綜觀來看，民進黨不論推舉誰出線擔任黨主席，都需要承擔明年2019年1月底的立委補選，以及2020的總統大選，對於時隔十年再嚐大敗的民進黨而言，可謂是一場絕不能打輸的艱辛戰役。

(中時電子報)

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