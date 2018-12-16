兩岸僵局波及「圓仔」找老公 動物園赴陸參加年會遭拒

大貓熊圓仔已滿4歲，準備完成熊貓大事、傳宗接代了。（台北市立動物園提供）

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兩岸關係不睦效應再添一樁，台北市立動物園每年派人赴大陸參加「大熊貓繁育技術委員會年會」，疑似兩岸陷入僵局、正逢選舉年等因素，今年遭陸方拒絕參加，成為大貓熊「團團」與「圓圓」來台10年間，除首年未參加外，首次被拒絕出席。對此，市立動物園表示，飼養的大貓熊列為配對名單與參加年會是兩回事，會另尋其他管道跟陸方溝通，盼年底前派員赴陸討論貓熊繁殖問題。

「大熊貓保護與繁育國際大會暨2018大熊貓繁育技術委員會年會」於11月7日至11日在大陸四川成都舉行，邀請來自美國、荷蘭、奧地利等多國代表與陸方大貓熊飼養繁育單位，共同討論熊貓飼育、繁殖相關議題，並研擬明年配對名單，預計今年底前公布。

大貓熊團團、圓圓來台10周年，2013年以人工取精受孕方式生下女兒「圓仔」，台北市立動物園近年嘗試讓團團、圓圓拚第2胎，但沒成功；園方今年7月替圓仔舉辦5歲生日趴時宣布，準備把圓仔提報到國際大貓熊繁殖技術委員會的配對名單，並派員參加11月於大陸四舉辦的年會，未料，疑政治因素未能成行。

對此，台北市立動物園發言人曹先紹今證實，今年沒參加大熊貓年會，但飼養的大貓熊列為配對名單與參加年會是兩回事，且各國代表、專家不見得每次都赴會，會尋求其他管道跟陸方溝通，像是2年一次的兩岸四地會議等管道，並定期與四川臥龍基地保持聯繫，盼12月底前員赴大陸討論貓熊繁殖問題。

曹先紹表示，大貓熊是全世界關注的動物，但保育等級已經從「瀕危」降為「易危」，以前有發情徵兆就拿去配對，現在繁殖後代沒有那麼急，但不論是對岸在送1隻大貓熊來台與圓仔配對或取精人工受孕，會是雙方討論的方案，會持續與陸方保持良善且密切的聯繫。

(中時 )

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