臭氣沖天！梧棲大排魚屍蔓延300公尺 3天打撈近2噸死魚

2018年12月16日 15:06 中時 王文吉

梧棲大排疑遭廢水汙染，死亡魚屍遍佈300公尺河道。（王文吉翻攝）

梧棲大排疑遭廢水汙染，大魚小魚無一倖免。（王文吉翻攝）

大量魚屍卡在河道攔砂設施，空氣中瀰漫魚腥惡臭。（王文吉翻攝）

台中市梧棲大排中華路附近河段近日發生魚群暴斃，魚屍漂浮水面，蔓延300公尺，烈日曝曬，空氣中瀰漫難聞惡臭，清潔隊員打撈3天，已清除近2000公斤死魚。附近住戶向環保局指稱，中華路西側水泥涵管有乳白色廢水排出，疑不肖人士偷排，流入大排造成魚群死亡。

清潔隊員強忍惡臭撈死魚，河面上大魚小魚無一倖免，有人忍不住抱怨「撈完了隔天又飄過來，這已經是第3天了！」附近住戶表示，14日清晨發現涵管不斷排出乳白色廢水，接著就有魚群逐漸翻肚死亡，越接近中午數量越多，太陽一曬更是惡臭難聞。

環保局接獲通報，立即出動清潔隊員撈除魚屍，並派員趕赴現場採樣。稽查人員發現魚屍聚集在中華路1段河道，大興橋下游也有零星分布，範圍約300公尺。經現場實施水質檢測，未檢出重金屬及氰化物，PH值及水溫也在容許範圍，但溶氧量僅0.3mg/L，明顯偏低。

稽查大隊長羅文龍表示，很少有魚類能忍受溶氧3mg/L以下的水中，採驗的魚體魚眼白濁、魚鰓暗紅且魚嘴微張，明顯死亡數日，疑因乳白色廢水致死，近日沿下游持續累積。不排除有不肖人士趁夜駕駛槽車，到人煙稀少處偷排廢水，已派員沿路調閱監視器追查汙染元凶。

(中時 )