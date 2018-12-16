大陸四川宜賓發生規模5.7強震 傳2人受傷

四川宜賓興文縣發生規模5.7地震 (圖/新華社，中國大陸地震台網提供)

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中時電子報
/綜合報導

大陸官媒新華社快訊報導，中國地震台網正式測定：12月16日12時46分在四川宜賓市興文縣（北緯28.24度，東經104.95度）發生規模5.7地震，震源深度12公里。

據《新華社》報導指出，地震發生後，宜賓市、成都市、樂山、眉山、綿陽，與重慶市，都有明顯震感。據大陸「中央電視」報導，地震發生後已知有4人受傷(周家镇2人、玉秀苗族鄉2人)，都是被瓦礫砸中的輕傷，沒有生命危險。

目前水電通信等維生系統多數都還保持運作，但有一些老屋倒塌，一些鋼筋水泥現代房舍出現裂痕，宜賓的救災位位已前往震央所在地援助。

大陸四川宜賓地震，網友拍到房屋因地震而受損的實況。(圖/新華網)

另外，據《鳳凰網》從四川省地震局瞭解到，自2017年9月30日青川發生5.4級地震以來，一直到今年10月31日前，四川沒有發生過5級以上的地震。10月31日，西昌發生5.1級地震，是今年四川轄區內第一起5級以上的地震。今天這起地震，為今年以來四川最大的地震。有網友在微博表示，28樓已被晃晕。

(中時電子報)

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