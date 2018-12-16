爭議再添一樁！陳思宇選立委仍用觀傳局長身分搶曝光

2018年12月16日 15:22 中時 林縉明 、 鄭任南

北市立委參選人陳思宇（右）16日出席大屯山超級馬拉松挑戰賽，主持比賽起跑，與市議員潘懷宗（左起）、市府顧問蔡壁如立委吳思瑤及體育局長李再立一同鳴槍。（鄭任南攝）

北市立委參選人陳思宇16日出席大屯山超級馬拉松挑戰賽為比賽起跑鳴槍，在起跑前與路跑的民眾一同暖身做起健康操。（鄭任南攝）

北市士林大同立委補選，代表柯家軍參選的觀傳局長陳思宇，繼日前暗酸對手是「連勝文們」，被解讀是批評對手何志瑋「政二代」背景，引發網友批評陳也是「政三代」，陳思宇昨在臉書致歉表示，「自己無心的話成為惡意攻擊」，今又爆出陳仍以觀傳局長身分出席活動，被質疑用市府資源打選戰。

陳思宇宣布代表白色力量參選立委補選後爭議頻傳，包括酸對手「連勝文們」、臉書粉絲專業使用先前業務合作與名廚阿基師合照，今早又以觀傳局長身分出席「大屯山超級馬拉松挑戰賽」，遭質疑行政不中立。

陳思宇受訪時解釋，她已經遞出辭呈，生效日還要等流程走完，至於今天以局長身分出席活動，是希望大家透過運動認識台北，用多元的方式推廣台北觀光。

此外，準議員游淑慧昨質疑陳思宇臉書使用與名廚阿基師合照，涉嫌用公資源打選戰，陳思宇說，昨天有親自打給阿基師，阿基師認為，可以一起推廣台北市民生經濟，鼓勵大家都到市場買菜，很好。

(中時 )