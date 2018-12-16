爭議再添一樁！陳思宇選立委仍用觀傳局長身分搶曝光

北市立委參選人陳思宇（右）16日出席大屯山超級馬拉松挑戰賽，主持比賽起跑，與市議員潘懷宗（左起）、市府顧問蔡壁如立委吳思瑤及體育局長李再立一同歡送路跑民眾起跑。（鄭任南攝）

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北市立委參選人陳思宇（右）16日出席大屯山超級馬拉松挑戰賽，主持比賽起跑，與市議員潘懷宗（左起）、市府顧問蔡壁如立委吳思瑤及體育局長李再立一同鳴槍。（鄭任南攝）
北市立委參選人陳思宇16日出席大屯山超級馬拉松挑戰賽為比賽起跑鳴槍，在起跑前與路跑的民眾一同暖身做起健康操。（鄭任南攝）

北市士林大同立委補選，代表柯家軍參選的觀傳局長陳思宇，繼日前暗酸對手是「連勝文們」，被解讀是批評對手何志瑋「政二代」背景，引發網友批評陳也是「政三代」，陳思宇昨在臉書致歉表示，「自己無心的話成為惡意攻擊」，今又爆出陳仍以觀傳局長身分出席活動，被質疑用市府資源打選戰。

陳思宇宣布代表白色力量參選立委補選後爭議頻傳，包括酸對手「連勝文們」、臉書粉絲專業使用先前業務合作與名廚阿基師合照，今早又以觀傳局長身分出席「大屯山超級馬拉松挑戰賽」，遭質疑行政不中立。

陳思宇受訪時解釋，她已經遞出辭呈，生效日還要等流程走完，至於今天以局長身分出席活動，是希望大家透過運動認識台北，用多元的方式推廣台北觀光。

此外，準議員游淑慧昨質疑陳思宇臉書使用與名廚阿基師合照，涉嫌用公資源打選戰，陳思宇說，昨天有親自打給阿基師，阿基師認為，可以一起推廣台北市民生經濟，鼓勵大家都到市場買菜，很好。

(中時 )

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