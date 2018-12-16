冬盟》燃燒手臂的資料處理員 先發僅休2天助日本社會人獲季軍

日本社會人投手山田義貴僅休2天連續先發出賽。（中職提供）

友善列印
中時電子報
/斗六報導

日本社會人今天（16日）與韓職聯隊進行亞洲冬季聯盟季軍戰，日本社會人推出山田義貴登板先發，他2天前完投9局用了117顆球，此役表現同樣優秀，5局只被擊出3支安打沒有失分，助隊以8比3贏得季軍。

山田義貴6天內3次先發共19局用了251球均無失分，今天季軍戰先發5局被擊出3支安打，投出4次三振與3次四壞保送、沒有失分，助隊以8比3贏下季軍戰。

總教練石井章夫談及山田義貴的出賽頻率時解釋：「想要測試他在像國際賽這樣的比賽，只有短時間休息時間的比賽情況。」石井章夫稱讚山田義貴的表現不錯，但有時壞球導致保送，守備因此不穩定，打擊也受到影響，投球節奏還需要調整。

山田義貴則透露，參加冬盟前就已就頻繁出賽的情況做練習，「我是後面才加入，大家都很疲累，所以我一定要撐下來。可以對台灣以及韓國拿下勝投很開心，雖然覺得很累，但這是我的工作，一定要做到最好。」

至於對於台灣哪位選手印象最深刻，山田義貴答道：「58號（廖健富），他打擊很有威脅、很會打，3、4棒都很不錯，身材也都比較好。」

山田義貴在日本從事資料處理的職業，平日得上班，練球則得等下班之後，「有時候是下午練球，有時是早上，不過較喜歡下午練球，因為可以練得比較久。」至於週末休假時還會再練球嗎？他靦腆笑道：「週末都拿來睡覺。」

山田義貴表示：「未來想要挑戰職棒，希望透過這次比賽經驗值成長，明年想進入職棒，也想進一步入選代表隊，在國際賽中打敗台灣以及韓國。」

(中時電子報)

亞瑟士溪頭生態路跑 張智銓、蘇… 影》談建仔 郭泓志：生在有王建…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。