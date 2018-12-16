《皓鑭傳》延播內幕曝光！于正：人微言輕

于正疑似在個人IG揭密《皓鑭傳》延播內幕。（圖／翻攝自于正IG）

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中時電子報
／綜合報導

陸劇《皓鑭傳》由《延禧攻略》班底製作，夾帶高人氣原定11上檔播出，卻突然宣布延播，不少網友猜測應該是有電視台買下播出，要配合檔期而延後，但如今編劇于正在個人IG寫下一段發言，疑似透露出延播原因，引發網友關注。

《皓鑭傳》無預警宣布延播，編劇于正在IG引用李白《行路難其一》詩句。（圖／翻攝自于正IG）

《皓鑭傳》當時無預警宣布延播，讓不少觀眾相當失望，近日編劇于正除了微博外，也另外開設IG，分享與微博不同的想法，日前他曬出《皓鑭傳》劇照，並引用李白《行路難其一》詩句「欲渡黃河冰塞川，將登太行雪滿山」，暗示播出之路處處受阻，見網友留言「延播沒關係，別刪減就行」，主動回應「人微言輕」，被推測關鍵原因是卡在審查不過關。

于正回應網友「人微言輕」，疑似是網劇也開始要審查的原因。（圖／翻攝自于正IG）

據陸媒報導，過去網路劇與網路電影「自播自審」即可，但如今要比照電視節目，經過廣電局審查，更傳出其他古裝夯劇也有這個問題，如《天下長安》、《東宮》都在公開定檔後，又突然宣布延播。明年待播的《大明皇妃孫若微》、仙俠劇《三生三世枕上書》等也都可能面臨該狀況。

(中時電子報)

《皓鑭傳》至今沒有公布復播日期。（圖／愛奇藝台灣站提供）
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