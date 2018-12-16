影》談建仔 郭泓志：生在有王建民的年代真好

郭泓志(左)、王建民(中)連袂出席活動，兩人互動相當有趣。(李弘斌攝)

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中時電子報
／台北報導

棒球投手王建民16日舉辦簽書會，好友郭泓志特地站台力挺，見到的面的第一句話，就是稱讚建仔變帥了，也表示很開心。

王建民和郭泓志有著旅美且經歷過受傷考驗的相同背景，因此成為多年好友，小小郭受邀為建仔站台，兩人一見面輕鬆地對話，展現多年情誼，被主持人卓君澤問到要跟建仔說什麼，郭泓志開口就說：「好久不見！又變帥了，但還是一樣沉默。」

王建民聊著郭泓志給自己的影響時，也半開玩笑說：「小小郭給我很多動力，因為他開過九次刀都沒有放棄棒球夢，而我只有動過兩次手術，那就更不能輕言放棄。」

郭泓志還透露，自己想要等到回台南再一起和建仔欣賞這部紀錄片，好好回想這段刻骨銘心的旅程，他也說：「和王建民從一路慢慢熬成一個兩年19勝的王牌投手，到後來經歷受傷打擊的經歷相比，我的旅美路簡單多了，因為我剛去美國時就受傷，比較容易習慣，我也覺得自己運氣蠻好的，可以生長在一個有王建民的年代，從2006、07年開始有一個追尋的目標，建仔是我們這些學弟奮鬥的動力。

紀錄片《後勁：王建民》的導演陳惟揚則是用「鏡子」形容王建民和郭泓志，他解釋：「兩位球星因為都踏上過美國職棒大聯盟這最高殿堂、達成很高成就，也都碰過威脅職業生涯的嚴重傷是，兩人面臨同樣的壓力，都必須回起點重新再來，這樣奮鬥的過程是很相似的，才會用鏡子來形容他們。」

影》郭泓志為何找王建民吃飯 原因是這個

由於是天氣不錯的周日下午，簽書會場地又是在人潮眾多的信義商圈，許多民眾都忍不住趨前欣賞王建民和郭泓志的風采，原本只計畫簽50本書的建仔，也開心表示只要有書的人他都會簽完，因此有不少路過民眾趕緊購書，獲得和王建民短暫近距離接觸的機會。

(中時電子報)

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