積極參與社區活動 玉井工商社團學生展現才藝

2018年12月16日 16:57 中時 劉秀芬

15日晚玉井區舉辦聖誕晚會，玉井工商熱舞社學生葉景妮、蔡靜雯秀出精彩表演。（玉井工商提供）

為促進學生多元展能，國立玉井工商成立不同類型社團課程，也鼓勵社團學生參與社區服務，15日晚玉井區舉辦聖誕晚會，玉井工商熱舞社、魔術社同學也參加演出，為活動內容增添熱鬧氣氛，同學們精彩表演也獲得台下觀眾叫好。

耶誕晚會主辦單位加利利宣教中心執行長王明美表示，玉井工商是玉井地區的重要教育機構，積極帶領學生參與社區服務工作，也希望學生能在服務中有更多的學習與成長。

玉井工商校長陳培德表示，學校教育目標不只在協助學生充實知識技能，更要引領學生成為「心中有愛，樂於服務與貢獻自己的優質人才」，感謝佳利利宣教中心提供活動舞台，給予同學發揮愛心、提升品格的機會。

玉井工商熱舞社學生葉景妮、蔡靜雯說，很興奮能夠參與這次活動，不僅能讓自己的舞技更進步，還能為社區盡一己之力，看見自己的表演為大家帶來喜悅，就更感覺開心有意義。

玉井工商社團包含靜態、動態、藝術型、學術型、運動型、表演型⋯等，提供學生適性學習，也鼓勵學生踴躍參與社團活動。醒獅社、魔術社、及熱舞社因表演內容極具特色，不僅融入在地文化，學生表現落落大方，因此經常參與社區公益展演，獲得社區大力肯定。

(中時 )