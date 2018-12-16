積極參與社區活動 玉井工商社團學生展現才藝

15日晚玉井區舉辦聖誕晚會，玉井工商魔術社同學也參加演出，為活動內容增添熱鬧氣氛。（劉秀芬攝）

友善列印
中時
15日晚玉井區舉辦聖誕晚會，玉井工商熱舞社學生葉景妮、蔡靜雯秀出精彩表演。（玉井工商提供）

為促進學生多元展能，國立玉井工商成立不同類型社團課程，也鼓勵社團學生參與社區服務，15日晚玉井區舉辦聖誕晚會，玉井工商熱舞社、魔術社同學也參加演出，為活動內容增添熱鬧氣氛，同學們精彩表演也獲得台下觀眾叫好。

耶誕晚會主辦單位加利利宣教中心執行長王明美表示，玉井工商是玉井地區的重要教育機構，積極帶領學生參與社區服務工作，也希望學生能在服務中有更多的學習與成長。

玉井工商校長陳培德表示，學校教育目標不只在協助學生充實知識技能，更要引領學生成為「心中有愛，樂於服務與貢獻自己的優質人才」，感謝佳利利宣教中心提供活動舞台，給予同學發揮愛心、提升品格的機會。

玉井工商熱舞社學生葉景妮、蔡靜雯說，很興奮能夠參與這次活動，不僅能讓自己的舞技更進步，還能為社區盡一己之力，看見自己的表演為大家帶來喜悅，就更感覺開心有意義。

玉井工商社團包含靜態、動態、藝術型、學術型、運動型、表演型⋯等，提供學生適性學習，也鼓勵學生踴躍參與社團活動。醒獅社、魔術社、及熱舞社因表演內容極具特色，不僅融入在地文化，學生表現落落大方，因此經常參與社區公益展演，獲得社區大力肯定。

(中時 )

兩岸僵局波及「圓仔」找老公 動… 教授質疑核四燃料棒外送理由多變…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。