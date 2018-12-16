誠品新店登深圳！幾米童趣繪本、人文講堂有「藝」思

2018年12月16日 16:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

向左走、向右走！可愛的幾米繪本駛向大陸深圳，用童趣繽紛溫暖每個人！誠品在大陸的最新創作「誠品生活深圳」，12月15日於深圳南山萬象天地盛大開幕，這是繼2015年「誠品生活蘇州」開展後的第二個大陸據點。逾3萬3千平方米的六層樓以清水模、紅磚及雲石梯廳形塑空間特色，除了提供閱讀、手作、設計、體驗等多元內容，雲門舞集舞蹈教室進駐，在四樓展演廳推出《我的世界都是你─幾米創作20週年原畫展》，精選97幅繪本原畫與1件最新油畫作品展出。

誠品生活深圳以「幸福生活的必要存在」為定位，希望成為一處讓人安顧身心的文化場所、城市人的桃花源。（誠品提供）

誠品生活深圳以「幸福生活的必要存在」為定位！以「我的幸福視角」為主題徵得逾2萬件作品，分享生活中的點滴溫暖，並精選千件作品，以圖文、視頻方式在誠品生活深圳空間中展出。這也是誠品生活深圳與市民的第一個集體創作。

期許成為閱讀與文化的交流平台，誠品生活深圳邀請雲門舞集舞蹈教室首度來到深圳，為孩子創造情境引導創作。書區也提供18萬種、40萬冊來自世界各地逾2,000家出版社的中外文書籍，並以文學、藝術、兒童為三大重點。

誠品生活深圳舉辦「我的幸福視角」徵件活動，並精選千件作品，以圖文、視頻方式展出。成為誠品生活深圳與市民的第一個集體創作。（誠品提供）

文學書區涵蓋近6萬冊華文創作與中外文學作品，展現當代華文創作的廣度與深度；藝術書區則聯合德國TASCHEN出版社，策劃《重擊閱讀領域》主題展，在藝術長廊內呈現巨匠的經典著作；兒童館提供近2萬種兒童讀物選擇，透過豐富活動推廣親子共讀。

誠品生活深圳兒童館提供近2萬種兒童讀物選擇，透過豐富活動推廣親子共讀。（誠品提供）

誠品生活深圳期許展現藝術和設計之美。主視覺選用了藝術家黃本蕊的作品《終極桃花源就在眼前，但你得睜開眼去看！》，比人高的巨兔「尼尼」優雅的站在門口迎接所有的朋友。店內的137個品牌皆有特色，除了林曉同設計師珠寶、Dleet李倍、阿原等台灣知名設計及生活品牌，也匯集大陸獨有的原創設計品牌，展現東方文化元素的創作可能性。

誠品生活深圳《我的世界都是你─幾米創作20週年原畫展》吸引民眾結伴觀展。（誠品提供）

開幕期間，四樓展演廳特別推出繪本藝術家幾米創作20週年原畫展，精選97幅繪本原畫與1件最新油畫作品展出。這是幾米首度在華文世界跨地四城（台北、香港、深圳、蘇州)）的大型展覽，希望帶給人們相互擁抱的溫柔能量，至今四城已逾50萬人觀展。

來自歐美、日本等世界各國的2萬種、20萬件文具用品，也在誠品生活深圳文具館完整呈現。開幕特企《與文具相約在十九世紀》主題展，推薦溫潤黑白筆跡、華麗復古書寫，仿若進入復古文具店，重溫往日書寫記憶！

(中時電子報)