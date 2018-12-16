SBL》單洋將又贏雙洋將！璞園本季首度連勝

凱爾願意融入團隊打法，是璞園本周能用單洋將接連擊敗擁有雙洋將球隊的主因。(中華籃協提供)

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中時電子報
璞園替補射手簡偉儒突破低潮，16日攻下18分。(中華籃協提供)

誰說僅剩「單洋將」贏不了球，起碼桃園璞園本周做到了！靠著新洋將凱爾26分、11籃板、6助攻與4抄截，簡偉儒也摘本季新高18分，璞園終場87比80力退擁有「MM連線」梅約、麥克連兩名洋將的台北達欣，本季首次2連勝。

由於瓊斯膝傷本周缺陣，迫使璞園只能使用凱爾這名才來報到沒幾天的新洋將，沒想到他不僅很快融入璞園團隊球風，更跟隊友建立不錯關係，本周先幫璞園擊敗擁有雙洋將的富邦勇士，接著16日再次打倒梅約、麥克連坐鎮的達欣。

「沒想到本周我們少了1洋將(瓊斯)與1主控(陳堅恩背傷)，還能2連勝，關鍵應是找回璞園打法，」璞園總教練麥班達說，「不能說這波連勝跟凱爾沒關係，但重點是本土球員總算願意相信他，也更相信自己，之前他們都太客氣了。」

跟璞園前洋將麥克相比，凱爾確實更願意融入團隊，打球也很無私，從目前場均22.5分、13.5籃板、5.5助攻、2.5抄截與1.5火鍋的全能數據更可看出，但他不願居功，「我只希望每場比賽都能越打越好，更可以融入團隊打法當中。」

「我想大家都可以看得出來，比起麥克，凱爾更適合我們的體系，他願意幫忙我們傳導，也樂於分享球權，」16日貢獻11分的簡浩表示，「如此一來，我們有了流暢的傳導球，自然擁有更多空檔出手機會，大家也更勇於出手。」

達欣這場比賽少了負責調度與訓練的執行教練王志群壓陣，因為他在來到彰化體育館之前，突然感覺心臟不適，只能緊急送往醫院治療，後來確診是自律神經問題，畢竟他需要同時帶領台北達欣與台灣師大，承受壓力之大可想而知。

(中時電子報)

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