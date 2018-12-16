慶耶誕！貨櫃異國美食秀繽紛、嘴足球鬥智也鬥力

2018年12月16日 16:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過不到一週就是耶誕佳節了！桃園G10 GO！市集這次玩很大，不畏寒冬，就是要用力吹『嘴』足球。圍觀民眾也很好奇怎麼用嘴巴接球跟丟球？經過激烈來往，口水橫飛，現場激情四射，吹出現場歡樂氣氛。除了要找出最會吹團體，還要找出最會喝的人，94狂的『激速』豪飲賽，現場熱烈進行中。

調整大小超多貨櫃美食讓你吃滿吃好。（主辦單位提供）

15日一早好多年輕人來桃園G10 GO！市集大拍特拍，整個貨櫃市集充滿了耶誕氣氛。讓你挑好挑滿的「耶誕文創」市集，很多精彩的耶誕小物等你來精心挑選，可愛創意的文創商品，從木製餐具、永生花束、皮雕都讓人目不暇給。

調整大小一早就一堆年輕朋友來拍照。（主辦單位提供）

貨櫃美食們提早給市集帶來耶誕大餐的幸福溫暖。像歐陸料理結合台灣食材的BINGO BISTRO那一款台灣黑米做的松露牛肉黑米燉飯，可說是美味營養滿分；超人氣2YUM的耶誕雞蛋仔，可是巧克力跟抹茶控無法抗拒的；木頭人x揪吧的耶誕款基輔炸雞跟熱蘋果酒給人滿滿溫暖，更讓人有種在歐洲過耶誕的感覺。

趁周末假期手刀去G10 GO！市集挑選過耶誕小禮物的你，都會有一種每個都愛不釋手的感覺。像寵物寶貝戴起來超卡哇伊的聖誕帽；擺在窗台就耶誕氣氛滿分的居家燭台裝飾；送給姐妹淘最適合的超輕巧美國進口軟陶耳環；還有充滿愛心公益的寮國藍靛瑤族LANTEN的手工傳統織品，買了都覺得今年的耶誕很溫馨。

(中時電子報)