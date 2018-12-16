教授質疑核四燃料棒外送理由多變 轟經濟部長說謊下台

第一批核四廠的燃料棒80束於今年7月4日上午送抵基隆港西19碼頭，並已送上「明營輪」，準備載往美國原廠異地保存。（資料照片 張穎齊攝）

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中時電子報

以核養綠公投發起人李敏，日前質疑台電的核四燃料棒外運的必要性，也質疑台電不肯花錢延長核四燃料棒的保固期。台電15日回應，指運出去是燃料棒製造原廠的「強烈建議」，理由為須全面檢查。對此，李敏再怒批政府還在胡說八道，沈部長公然說謊，應引咎辭職。

李敏昨晚在臉書PO文，怒批政府還在胡說八道，目前燃料再那裡！拆解了沒？他說，「將儲放地點廠商定的合約拿出來，看合約裡有沒有「整理驗證」的工作項目。要澄清，就把合約拿出來。」

李敏質疑核四燃料棒為何一定要外送，經濟部當初將第一批燃料裝船時，說是依照立法院決議。12/13日沈部長說「原能會基於安全也不會放行，因此須送至國外做調整」，李敏因此想問，「請說出是基於那一條法規？澄清一下吧」。

12月15日台電回應說是 「原廠來函指出，核四燃料儲存時間過久，……如欲使用該批燃料，基於安全考量，強烈建議台電應將燃料送回原廠進行全面檢查」。

李敏看了台電12月15日的回應後，也反擊回應道：「原來我們要準備使用那批燃料了！請把燃料原廠的來函公佈一下，不是只有台電的人懂英文與技術細節」，他還酸說「撒了一個謊，要用更多的謊去圓，台電的朋友辛苦了， 就繼續替長官掰吧」。

接著，李敏又炮火猛烈地加PO一則FB貼文說，經濟部長公然在國會說謊，說核四燃枓棒送到美國是為承「整理驗證」，官員在國會說謊已違反民主國家政府運作的最基本原則，喪失民眾信任的官員已不適任，「請沈部長引咎辭職」。

(中時電子報)

以核養綠公投發起人、清大教授李敏，怒批沈部長公然說謊，「請沈部長引咎辭職」。（圖／翻攝自李敏臉書）

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