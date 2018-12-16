仲介變相收「買工費」 外籍移工慘遭剝皮

外籍移工演出行動劇，象徵被收取「買工費」，無異辛苦勞動被剝皮。（游昇俯攝）

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就業服務法2016年修法，取消外籍移工在台工作滿3年須出國一日規定，讓移工省下高額仲介費；然而，取消仲介費，外勞仲介業者卻變相收取所謂「買工費」，讓外籍移工的辛苦勞動，遭受仲介費、買工費一層層剝削。移工團體今（16）日前往勞動部抗議，要求政府廢除私人仲介制度，徹查超收買工費之仲介公司。

根據勞動部統計，就服法刪除移工工作3年須出境一日規定，讓12.7萬名移工由同一雇主續聘，免除出國再次入境，可省下數十億元仲介費。但因移工的求職管道仍由私人仲介制度所掌控，現在移工期滿續約或是轉換雇主，卻仍要付出一筆買工費，才能取得工作機會。

來自印尼的Andy表示，他在3年合約即將期滿前，付仲介7.5萬元買工費，卻買到一個違法工作，向勞工局申訴，仲介卻謊稱沒有另外收費，勞工局便以缺乏證據為由，無法將他的買工費追討回來。他擔心，仲介收費將愈來愈高，工作會愈來愈難找。

還有移工為了來台，付了近16萬元的仲介費，要找新工作卻還得付6萬元，但新工作才做5個月，公司即因業務緊縮裁員，逼得他要再轉換雇主。該移工將買工費匯款單據及通話紀錄交給勞工局，勞工局卻仍以證據不足，無法開罰。

台灣國際勞工協會祕書長陳秀蓮表示，儘管法令上收取買工費違法，勞動部也不斷宣稱移工遇到非法收費可以申訴，但實際上，因為蒐證困難，申訴結果往往不了了之；政府反而是藉由仲介管理移工，以卸除其建立國與國聘僱機制，及增聘雙語人力提供移工就業服務的責任，讓最弱勢的移工得付錢給仲介來管理自己。

對於移工團體陳情，勞動部指出，移工工作3年期滿，雇主委託仲介公司續聘或轉聘，仲介可向雇主收取登記費及介紹費，但不得超過移工第一個月薪資，亦不可向移工收取仲介費（買工費）；違法收取買工費，將依法處10倍至20倍罰鍰、1年以下停業和設立許可證到期不予換證。

勞動部也表示，明年將強化外籍勞工轉換雇主資訊系統，建置雙語資訊平台，讓期滿轉換的資訊更加流通。

(中時 )

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