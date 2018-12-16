入冬後彰化縣首例禽流感撲殺6958隻土雞

鹿港鎮一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒。（吳敏菁翻攝）

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鹿港鎮一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，16日防疫人員進行全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6958隻土雞。（吳敏菁翻攝）
鹿港鎮一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，16日防疫人員進行全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6958隻土雞。（吳敏菁翻攝）
鹿港鎮一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，16日防疫人員進行全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6958隻土雞。（吳敏菁翻攝）
鹿港鎮一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，16日防疫人員進行全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6958隻土雞。（吳敏菁翻攝）

又進入嚴冬禽流感好發時節，彰化縣縣動物防疫所6日進行鹿港鎮一土雞場上市中監測採樣工作，15日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，16日防疫人員進行全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6958隻土雞。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，這是今年入冬後，本縣首度驗出禽流感，禽流感已進入好發季節，呼籲業者應應多加注意場內雞隻健康狀況，加強飼養管理及自衛防疫工作。

養禽場如有以下異常情況，每天死亡率大於或等於0.4％，或者籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2％，禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5％；家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所，以利即時檢除病原，確保產業安全。

彰化縣動物防疫所籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰

，並限期改善其防疫設施。

(中時 )

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