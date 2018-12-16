陳柏良足球菁英學苑兩歲了 台灣隊長很感恩

2018年12月16日 16:55 中時電子報 李弘斌 ／高雄報導 ／高雄報導

「台灣隊長」陳柏良的足球菁英學苑兩歲了，也擴大到2天1夜的規模，要教給高中球員更多有用的觀念與技術。陳柏良說，一方面感謝栽培他的高雄與母校中正高工，也要感謝很多人的幫忙，才能讓他想回饋足球的想法成真。

「今年增加到2天1夜，也增加好多費用，」陳柏良說，真的很感謝自己的經紀公司展逸國際奔走，把他的想法打造出來。也很感謝去年底凱基銀行董事長魏寶生給了他成立足球公益信託的想法，魏董也號召自己企業界友人一同參與，今年底才能先舉辦國際高中邀請賽，再將訓練營規模擴大。

溫智豪（左起）、陳毅維、陳柏良、李盟乾、呂昆錡擔任陳柏良菁英學苑的助理教練。（展逸國際提供）

陳柏良今年如願將足球營辦在家鄉高雄，還選擇了硬體條件全台最棒的國家體育場，他也很感謝經紀公司拜會高雄市足委會主委、現任立委劉世芳，就獲得全力支持來敲定場地。尤其陳柏良對場地安排有獨到的要求，還需要球場在訓練開始前15分鐘灑水，可不是能租到場地、能踢能跑就好。

「訓練前15分鐘噴水，可以讓球滾動的速度加快，讓訓練更有效率。」陳柏良說。

陳柏良今年球季結束後，在對岸拿到D級教練證，為明年C級做好準備。他說從去年首次舉辦足球菁英學苑，到之前舉辦高中邀請賽，他一直在思考怎麼訓練最有效果，感覺今年客串教練更加熟悉、也更進入狀況。

「我甚至還想仿照杭州綠城的訓練，旁邊有專人錄影，若球員不懂，教練可以馬上透過iPad畫面來說明。」陳柏良如是說，也看得出他對訓練的講究之處。

陳柏良對足球訓練有很多想法。（李弘斌攝）

談到場地，陳柏良相當喜歡國家體育場，但也提到台灣很需要有多面場地相連的足球訓練基地，尤其配合南台灣溫暖的氣候，可以吸引國外職業隊來此移訓。「就像大陸很多球隊都會去昆明冬訓，場地多、球隊多，要訓練或打找球隊打練習賽都很方便。」陳柏良說。

陳柏良這次回台灣休假，20日又要到杭州報到，展開冬訓，預計明年1月10日至泰國移訓，季前也有全隊至歐洲訓練的計畫。最重要的是，今年綠城的安排蠻貼心的，陳柏良說：「過年可以回台灣吃年夜飯。」

(中時電子報)