補助包機遊花東申請冷 觀光局近日公告再加碼

2018年12月16日 16:54 中時 李宜秦

交通部觀光局為導引國際旅客滯花東旅遊，今年初公告實施《花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點》，業者申請飛航花東機場國際航班即可得到補助，但申請狀況仍不甚熱烈，觀光局今（16）日表示，將提高補貼金額、降低門檻，其中日本航班每機最高可補35萬，實施日期至明年底為止，該修正案預計明後天就會公告。

為分散來台自由行旅客，觀光局今年1月9日公告實施《花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點》，經營國際包機業務的航空公司或旅行社，只要申請連續4個月以上、每周至少2次來回架次、直飛花蓮或台東機場、未有定期航線的新興航線，前28架就可申請補助。

補助內容包括日韓地區每機來回班機可補30萬；東南亞（菲律賓除外）地區可補25萬；菲律賓、港澳陸與其他地區可補15萬，經費來源主要為行政院花東基金、觀光發展基金，申請期限至2019年12月31日止。

觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，原先制定獎助要點時，是希望業者可長期飛航花東，才會制定門檻，但有航空業者與花東觀光業者認為，門檻設定太高，導致申請狀況並不熱烈，因此觀光局決定降低門檻，只要經民航局核定是「定期包機」的業者，就可接受補助。

修正後的獎助要點除降低門檻，也提高了部分補助金額，包括日本航班可補35萬，增加5萬；韓國、東南亞（菲律賓除外）可補30萬，增加5萬；菲律賓、港澳陸等其他地區約可補20到25萬，增加5到10萬。

另外，若搭機乘客人數高於5成，每位旅客還可獲得600元的補助金。配合2019年跨年與燈會活動，明年2月28日前申請包機業者，搭機人數達3成以上、未達5成者，也可獲得客源市場額度4成補助。目前該修正案已經交通部核定，約明、後天就會公告實施，實施日期一樣至明年底為止。

鄭瑛惠說，因花東地區的知名度不如台北、高雄等直轄市，業者要加開定期航班有其困難度，考量到業者困難與花東觀光推廣，觀光局才會決定降低門檻，期望能增加申請熱度。

(中時 )