善用「循環經濟」 竹市城市馬拉松很環保

2018年12月16日 17:18 中時 陳育賢

2019年新竹市城市馬拉松將於2019年1月6日登場，此次主辦單位特別訴求環保路跑，結合在地玻璃產業特色，與春池玻璃合作用回收玻璃製作獨一無二的賽事獎盃、獎牌，並推出最具環保的咖啡紗環保紀念衣，讓跑者一起支持循環經濟的理念。

市長林智堅表示，此次的城市路跑要從在地產業出發，推出最具在地特色與環保概念的賽事紀念獎盃，由工藝師傅精湛的技藝賦予廢玻璃新生命，成為富收藏性的藝術品。

值得一提的是，獎牌的設計具有巧思，主辦單位特別結合春池玻璃贊助回收彩色玻璃顆粒，供跑者自行創意拼貼，讓每位跑者擁有獨一無二的專屬獎牌。

他表示，從新竹300博覽會中的「143玻璃杯」到2018新竹玻璃設計藝術節的「143計畫」，春池玻璃結合傳統與創新的特色，讓市民重新認識新竹市的在地產業能量，春池玻璃回收廢玻璃率是全球第2名，更是台灣玻璃產業在世界的領頭羊，透過此次的合作，能讓更多人了解循環經濟的重要性，製造更多的價值。

教育處長李芳齡則表示，「循環經濟」與過去的「線性經濟」生產消費模式不同，人們取用資源、生產製造、消費使用，最後丟棄，過程中除消耗有限資源，更產生大量廢棄物。

有別於線性經濟的1次性，循環經濟強調資源重複利用，藉由回收與再生，減少廢氣物產生，以達到環境永續經營的理念。

而此次除了獎牌之外，賽事紀念背心與紀念衫一樣運用循環經濟的概念，選用獨創的「S.CafeR」環保科技咖啡紗，「S.CafeR」是利用寶特瓶與咖啡渣製作生產，衣服製作過程不採用溶劑處理，以減少二氧化碳的排放，降低汙染與能源消耗，完全落實環保的理念。

此外，此種衣服不僅環保，同時兼具除臭、快乾、防紫外線等功能，強調環保、注重機能，在響應環保的同時，也傳達永續發展的概念。

(中時 )