大眾運輸旅遊正夯 觀光局推「台灣好行」優惠專案

觀光局為鼓勵國人使用大眾運輸旅遊，推出「台灣好行一日券4＋2」套票活動。（觀光局提供）

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交通部觀光局為鼓勵國人搭乘觀光巴士「台灣好行」遊台，提供多款交通一日全旅遊套票，也推出歲末感恩回饋專案「台灣好行一日券4+2」套票活動，民眾可選擇4條台灣好行路線一日券，將額外贈送2條路線的一日券，活動只到明年2月28日截止，民眾務必多加把握。

觀光局針對自由行旅客，自2010年起推出類似公車系統的「台灣好行」，全台幾乎各縣市都有設立，針對重要觀光景點停靠，避免旅客搭乘市區公車耗時。2016年的搭乘次數為371萬次，2017年為438萬次。觀光局表示，台灣好行設有官網，在機場、火車站等也都有旅遊摺頁供遊客參考。

觀光局指出，台灣好行路線多設置在重要觀光景點，在台鐵、高鐵或轉運站等交通樞紐處都可搭乘，不想長途自行駕車或參加旅行團的遊客，就可以搭乘台灣好行，直接前往景點旅遊，同時還能響應節能減碳的大眾運輸旅遊風潮。

為鼓勵民眾使用台灣好行，觀光局推出「台灣好行一日券4+2」套票活動，搭乘民眾可任選4條台灣好行路線一日券購買，將額外贈送2條路線的一日券。民眾可透過「揪巴士網站」平台，選擇、訂購喜歡路線的一日券，就可單日不限次數在該路線上各景點上下車，省錢又省時，活動期間至明年2月28日為止。

詳細內容可至「揪巴士活動」網站與觀光局官網查詢，或也可至全台旅服中心詢問，另外觀光局還提供24小時免費諮詢熱線0800-011-765，民眾有任何路線內容與促銷活動資訊的疑問，都可隨時撥打。

(中時 )

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