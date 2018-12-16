合格保母當寄養家庭 照護心病女嬰更給力

2018年12月16日 18:04 中時 廖素慧

嘉義市長涂醒哲（左）頒發寄養家庭證書給林德明、賴慈霖夫妻。（廖素慧翻攝）

嘉義市長涂醒哲（左）頒發寄養家庭證書給黃建中、羅麗華夫妻。（廖素慧翻攝）

嘉義家扶中心授證給嘉義地區寄養家庭。（廖素慧翻攝）

嘉義家扶中心16日舉辦嘉義地區寄養家庭授證典禮，市長涂醒哲、嘉義縣社會局副局長余德政頒發許可證，共有39戶寄養家庭140人參加，今年有合格保母加入寄養行列，照顧1名甫出生3個月、患有心臟瓣膜的疾病早產女嬰，寄養爸媽用專長及加倍的耐心照料女嬰無微不至。

嘉義家扶中心表示，寄養家庭招募不易，嘉義市2010年起幾乎沒有招募到新的寄養家庭，期間僅5年前有1戶加入，因為孩子的需求日漸多元化，今年加強招募合格保母，共新招募到6戶寄養家庭，將自明（2019）年開始提供安置服務。

王振宇、林欣儒夫妻今年新加入嘉義市寄養家庭行列，林欣儒是嘉義市的社區保母，透過保母系統牽線開始照顧嘉義市政府緊急安置的1名3個月大女嬰，女嬰是僅1800公克的早產兒，初期需要以鼻胃管餵食，且罹患心臟瓣膜的疾病而要跑台中的醫院看門診、做手術治療。

林欣儒因擔心害怕一度想放棄，卻又不忍心女嬰難覓適當寄養家庭照護，夫妻倆互相扶持及打氣，用加倍的耐心及信心，繼續呵護女嬰

，看到小寶貝健康有起色，日漸長大，他們深感弱勢孩子的處境需要人拉一把，而申請擔任寄養家庭。

(中時 )