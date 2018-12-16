油價趨緩 汽、柴油各降0.1元

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國際油價隨全球股市大挫而走跌，其後因利比亞油田供應受阻及國際能源署(IEA)預估全球原油將提早至2019年第2季出現供不應求等因素影響，支撐油價反彈，惟周均價仍為下跌。中油、台塑化(6505)宣布調降國內各式汽油價格每公升0.1元及柴油價格每公升0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.1元。

此外，台塑化17日(週一)凌晨1時起，零售參考價為92無鉛汽油26.3元/公升、95+無鉛汽油27.7元/公升、98無鉛汽油29.8元/公升，至於超級柴油23.8元/公升。

受美國原油產量處於歷史高檔、明年全球石油需求成長可能不如今年強勁等因素影響，本周國際油價走勢先降後漲。

影響所及，中油本周調價指標7D3B週均價從每桶60.19美元下跌至59.39美元，新臺幣兌美元匯率升值0.082元，國內油價依公式計算降幅為0.85％，汽、柴油每公升應各調降0.1元。

媒體報導沙烏地阿拉伯下月起將會削減對美國的原油出口，紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月13日收盤上漲2.8％，成為每桶52.58美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也彈升2.2％，每桶61.45美元。

石油輸出國組織（OPEC）最新月報指出，2018年全球石油日需求量預估將增長150萬桶，2019年則預估將增長129萬桶，此將帶動全球石油日需求量首度突破1億桶大關達到1.008億桶。全球石油需求增長主要來自於印度與中國，儘管報告預期印度經濟成長率將從2018年的7.5％放緩至2019年的7.2％，大陸經濟成長率也將從2018年的6.5％放緩至2019年的6.1％。

(工商 )

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