影》阿娘喂！阿嬤下車撿雞蛋滾落山崖兒子衝過去雙雙墜谷

阿娘喂！阿嬤下車撿雞蛋滾落山崖兒子衝過去雙雙墜谷
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中時
、影音編輯／
阿嬤為了撿雞蛋跌落山谷，芬園消防分隊動員19名警義消，吊繩索大搶救。（吳敏菁翻攝）
阿嬤為了撿雞蛋跌落山谷，芬園消防分隊動員19名警義消，吊繩索大搶救。（吳敏菁翻攝）
阿嬤為了撿雞蛋跌落山谷，芬園消防分隊動員19名警義消，吊繩索大搶救。（吳敏菁翻攝）
阿嬤為了撿雞蛋跌落山谷，芬園消防分隊動員19名警義消，吊繩索大搶救。（吳敏菁翻攝）
阿嬤為了撿雞蛋跌落山谷，芬園消防分隊動員19名警義消，吊繩索大搶救。（吳敏菁翻攝）

阿娘喂！許姓兒子開車載73歲老媽媽下山採買，停車住家附近的芬園鄉芬楓竹路段，媽媽抱著雞蛋下車，突然腳無力，雞蛋掉落，為了撿雞蛋，一個踉蹌就滾落山崖，兒子衝過去拉人，煞不住也跟著跌下山谷，芬園消防分隊動員19名警義消，放下吊繩索大搶救。

消防局說，許姓阿嬤家在山上，15日搭乘兒子下山採買食材，下午自小客車回到芬園進芬村，將車子從139線道轉進楓竹路，距住家20公尺山崖旁停妥後，許姓阿嬤抱著一箱雞蛋、青菜，巍巍顫顫起身下車，一個腳沒站穩，雞蛋掉落，阿嬤為了撿雞蛋，一聲「阿娘喂！」滾落山谷去了。

兒子情急之下，衝下去要拉人，也跟著跌落山谷，斜坡太陡，根本爬不上去，兒子撥打手機在谷底求救，彰化縣消防局芬園分隊接獲通報後，動員消防車輛、救護車，共19人，分隊小隊長張志通負責指揮搶救，利用繩索救起許姓阿嬤，查看阿嬤頭部有撕裂傷，意識模糊，送往彰基救護，幸好到院後已沒有生命危險，目前住院觀察中。

她兒子說，住家地形媽媽都很熟悉，但因為腿部動過手術，雙腳無力，才會不小心跌下去，還好即時獲救，沒有釀成大礙，感謝消防人員得辛勞。

(中時 )

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